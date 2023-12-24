NBA／湖人又買到熱火地雷股 Vincent考慮膝蓋動刀、開季只打5場
劇情似曾相識？根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人隊後衛Gabe Vincent正在強烈考慮接受左膝手術，預計恢復期為6-8周，他開季至今為球隊打了5場比賽。
記者黃建霖/綜合報導
Vincent上賽季在邁阿密熱火打出成績後，本季以一份3年總價3300萬的合約加盟湖人，但只打了4場，隨後就進入養傷狀態，花了2個月復健後完成復出，但又再次出現了膝蓋腫脹的症狀，很可能會再次接受手術。
轉隊到湖人之後，Vincent個人的狀態也算不上理想，開季至今三分球17投2中，5場比賽場均得到5.4分1籃板3助攻，投籃命中率37.5%，三分命中率僅11.8%。
如果Vincent現在動刀，他雖然不至於趕不上季後賽，但他做為新加入球隊的球員，打的位置又是場上大腦的後衛，若是最快要2月多才能復出，回歸後能給球隊帶來什麼樣的幫助，就很值得存疑了。
過去湖人也曾和同樣來自熱火隊的Kendrick Nunn簽下過合約，這位後衛當時以2年1050萬美元的合約加盟湖人，結果季前熱身賽就受傷，整季沒打；隔一季後復出，表現又差強人意，場均只有6.7分，也被當成籌碼拿去交易八村壘。