伊能靜47歲懷孕「腫得像豬頭」！打針猛發福 坦言：人生最醜時刻
55歲的凍齡女神伊能靜，2015年與年紀小10歲的大陸男星秦昊結婚，歷經試管嬰兒的艱辛，在47歲高齡懷了愛女「米粒」，她近日在社群平台分享生活日常，回憶起當初求女過程，醫師曾打槍她想懷孕的夢想，且懷孕過程打排卵針，導致身體不斷水腫發福，腫得像豬頭一樣，坦言當時是「人生最醜的時刻」。
記者江芷稜／綜合報導
伊能靜表示，再婚後秦昊及公婆從未催她生育，但她擁有與前夫庾澄慶生的兒子小哈利，感受到孕育生命的喜悅，很希望讓秦昊體驗擁有下一代的快樂；儘管她身體保養得很好，就醫時卻被告知AMH數值（抗穆勒氏管荷爾蒙）過低，要有心理準備，這輩子可能不會再有孩子。
求子意志堅定的她，到處找醫生不放棄，結果打了半年排卵針，身體逐漸吃不消，開始水腫、嗜睡，腫得像豬頭一樣，影響了她的工作與日常生活，決定暫時休息一下，沒想到停止打針後，突然冒痘痘、月經延遲，才被助理提醒可能懷孕了，一到醫院檢查就聽到米粒強壯的心跳聲。
她把這個過程視為自己與米粒在天上的磨合，「我總是告訴我自己，寶寶已經在天上了，她在排隊等著我，我所要做的事情就是把身體照顧好」。伊能靜說，自己講起來都很想哭，但得知懷孕那一刻，「我看到在天上的她，終於到我的身體裡，在我身體裡對我說：『媽媽，妳準備好！我來了！』」
這段影片感動許多女性，網友們看完都流淚了，「38歲，在備孕二胎的路上，聽到妳的分享，我很感動，也接收到很多很多勇氣！」、「看完好感動，被妳的言語治癒到，感覺好溫暖」、「『媽媽，妳準備好了，我來了！』聽到這句話好感動」。
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