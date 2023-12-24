于美人不畏低溫15度風雨造勢晚會數千人擠滿！荒山亮歌聲溫暖力挺

柯文哲跨越濁水溪攻韓粉票　選後拜訪談國家治理、續推郭台銘政策

▲民眾黨總統候選人柯文哲在新竹舉辦造勢活動，湧進8000人參加。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨總統候選人柯文哲在新竹舉辦造勢活動，湧進8000人參加。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲23日接連出席新竹、高雄岡山造勢大會，力拚跨越濁水溪、搶攻韓粉票。柯文哲表示，選後會找時間，帶著新科立委拜訪高雄市前市長韓國瑜，聊聊對國家治理、聯合政府的理念；此外，鴻海創辦人郭台銘對於台灣產業發展，具有前瞻與宏遠的眼光，會繼續推動他的政策。

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柯文哲表示，昨天到高雄三粉大造勢，車都沒開到入口，100公尺外就看到兩旁擠滿群眾，用力揮舞「台灣的選哲」旗幟跟中華民國國旗，沿路大聲吶喊，走上舞台花了20分鐘，現場有4萬人相挺，再加上收看的網友，線上線下超過10萬人。

柯文哲說，感謝陳清茂被國民黨開除黨籍也在所不惜，號召對民進黨執政8年失望透頂的高雄人，他們超越黨派，跳脫意識形態，希望柯文哲實現政黨輪替，選後會找時間，帶著民眾黨新科立委，拜訪高雄市前市長韓國瑜，聊聊彼此對於公平正義、媒體改革、司法改革、財政紀律、居住正義、聯合政府、國家治理的理念。

柯文哲要對郭粉說，郭台銘對於台灣產業發展，具有前瞻與宏遠的眼光，關於重大政策方向，包括零歲到6歲國家養，願意生，輕鬆養；發展AI，厚植科技實力；廣建社會住宅，推動居住正義；除弊興利，打造廉能政府，這些政策，一定會繼續推動下去。


柯文哲指出，民進黨在高雄中央地方權力一把抓，但是根據媒體報導，高雄的車禍死亡連續10年全國最多；高雄市平均薪資3.5萬，比全國平均少5000元，民眾黨這次在高雄提名立委候選人曾尹儷，請大家告訴大家，第一選區就選曾尹儷，打破民進黨的政治壟斷。

柯文哲表示，他跟韓國瑜、郭台銘、曾尹儷都是面對問題，解決問題的人，民進黨不是解決問題，是解決提出問題的人，只要是跟民進黨意見不一致的人，民進黨一律打成中共同路人。

柯文哲批評，民進黨總統候選人賴清德面對民進黨貪腐，還反問質疑者是哪一件，他要代替全國人民回答，包括郭再欽（民進黨前中執委）、邱莉莉（台南市議會議長）、雲豹賴百億、喝花酒的陳凱凌（台南市經濟發展局前局長）跟陳宗彥（行政院前發言人），哪一件不是？

柯文哲表示，距離投票日只剩下三個星期，請大家好好想想，台灣需要的是新政治、新文化，還是新潮流？

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