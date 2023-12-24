平安夜、聖誕運勢／獅子、巨蟹出現追求者　雙魚、摩羯工作運上升

🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周會遇到沒有人幫忙、甚至要獨挑大樑的狀況，小心壓力過大喔！工作上可能要自己承擔某些事情；感情上有點乏人問津。
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本周運勢重點，工作、日常。
這周小心給對方的感覺不好導致事情半途而廢喔！工作上狀況不穩定；感情上被打槍機率高。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作。
這周若有大計劃小心一開始的挫折。工作上焦慮、壓力也大；感情上小心太急躁。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有點無精打采，甚至太負面思考，其實周圍的人都很願意為你做些什麼。工作上小心憂鬱的星期一；感情上有想追你的桃花。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周雖然看似沒機會，但一切都會好轉的，或許就有個機會來了。工作上有意外的機會或契機；感情上有追求者出現。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、日常。
這周容易有推銷、挖角、桃花之類的機會想跟你接觸，但是你的興趣不大。工作上有你不感興趣的機會；感情上有可以交往的桃花。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常，工作。
這周的火能量很強，小心吵鬧、肢體衝突、碰撞。工作上小心起衝突；感情上小心口角。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周周遭的人特別容易搞分裂，特別是有疙瘩、矛盾的，先站遠觀望。工作上若有矛盾，先保持距離；感情上小心吵架。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周容易有看似聊得很開心，實則對你不爽的人出現。工作上小心奧客、爛客戶；感情上對方會擺明的不喜歡你。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周容易遇到對你欣賞、狂熱的對象，只是你對這種事情會比較反感。工作上有欣賞你的人、想挖角、想接觸；感情上有你不喜歡的桃花。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有點拖磨、原地打轉的感覺，而且別人也容易不耐煩。工作上績效不佳；感情上注意自己給別人的印象，才能增加桃花喔。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情。
這周容易有紛爭，而且機會不太明顯，但你的運勢正在上升中。工作上你的優勢很大；感情上你的桃花競爭者太多，另一部分的桃花追得不明顯。
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