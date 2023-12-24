快訊／平安夜又濕又冷！4縣市「大雨特報」 全台變天時間曝光
（更新時間10:35）中央氣象署發布「大雨特報」表示，今明平安夜、聖誕節（12月24日、12月25日）兩天大陸冷氣團南下，東北季風也增強，基隆北海岸，宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，此外要特別提醒，週四（12月28日）南方雲系北移，全台各地降雨機率都提高，北部、東半部、南部地區及中部都將有局部短暫雨，雖然沒近期這麼冷，但卻是天候狀況最差的一天。
記者張志浩／綜合報導
🟡降雨警戒範圍
📍大雨：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣
今日迎風北部、東部為陰有短暫陣雨天氣，尤其北海岸至東北角配合地形，降雨影響相對最多，日累積雨量有機會接近或達大雨等級，而中南部則以多雲或局部晴的天氣為主，僅山區偶有零星短暫雨。明天起乾空氣移入，環境水氣再減少，北部、東部可望轉為多雲並有陽光露臉的天氣。
週二（12月26日）開始冷氣團減弱，後續一路至明年元旦，都暫無強冷空氣南下跡象，主要都是東北季風的強弱變化，這陣子天寒現象將有短暫的喘息空間。但迎風面的北部、東部仍是陰有短暫陣雨的天氣，且週四至週六（12月28日至12月30日）可能受華南雲系影響，中南部也不排除有局部短暫陣雨發生。