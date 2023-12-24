齊聚過聖誕　高雄中央公園兩天湧逾16萬人次

「2023高雄聖誕生活節」昨（23）日壓軸亮點由搖滾女王楊乃文帶來精彩演出，為粉絲歌迷留下美好回憶，單日統計現場就破10萬人次新高紀錄，兩天活動共22組卡司、雙舞台熱力開唱，帶動周邊商圈、市集、百貨商機倍增，總計超過16萬人次齊嗨歡度聖誕節。高市府首度於中央公園舉辦聖誕活動，即獲得廣大市民朋友與外地旅客熱烈迴響，直呼「從沒看過中央公園這麼多人過」、「看到城市光廊再度擠滿人潮與攤商，彷彿回到20年前」，更有網友將人潮湧現中山、五福路口的場景，媲美日本知名的「澀谷交叉口」，還有網友想起小時候，新堀江與玉竹街曾高掛「高雄原宿」的招牌，人來人往非常熱鬧，不少人更敲碗許願，期待市府未來能繼續在中央公園舉辦活動。
記者蔡佳宏／高雄報導
高市府經發局長廖泰翔表示，感謝多達16萬市民朋友參與今年的聖誕生活節，市府從15日開始就點亮高達25公尺高的聖誕樹，佈置聖誕氛圍燈飾，吸引眾多人潮前來打卡朝聖，這次活動結合年輕朋友們喜愛的音樂與市集，主題市集、周邊商圈、百貨更與活動相互串連，市府更加碼市集、百貨消費滿額就贈送「聖誕商圈優惠券」，並首度結合跨年晚會，推出「聖誕跨年嘉年華」，就是要讓市民朋友、高雄從聖誕一路嗨到跨年。
高雄在地樂團淺堤吉他手紅茶更在表演中提到，新堀江、玉竹街充滿許多自己青春時期的回憶，存零用錢買潮牌、衣服與拍貼等，看到近幾年來高雄變得越來越美，商圈的人潮與商機再次提升，期待未來每年都能在高雄陪伴大家度過聖誕節。許多民眾來聽音樂逛市集，就近前往新堀江商圈消費，大讚近年韓貨、日貨等質感小店林立，也讓更多人看見商圈的競爭力。
高雄市甲仙形象商圈促進會理事長林瑋凌表示，感謝高市府舉辦高雄聖誕生活節活動並邀請商圈參與，讓商圈有機會推動在地特色產品，這幾天人潮和買氣實在太旺，許多攤商加倍備料還是很快就完售。高雄本地的文創攤商尻雞非常驚艷，第一次參加市府主辦的活動，沒有預期到如此人潮盛況，首日備料不足，晚上趕緊準備補足，第二天「加倍再戰」仍提前宣告完售秒殺，非常期待未來市府多多舉辦類似的活動；同樣在地的攤商職人國寶茶表示，這兩天人流非常多，尤其是第二天23日非常多外縣市的人潮湧入，產品銷售速度飛快！
中央公園商圈古著店公雞漢堡老闆許惟韶表示，自從大立百貨引進日系品牌無印良品與DON DON DONKI後，人潮就有明顯提升，這兩天活動接力助攻，人潮商機大幅增加、非常有感。新堀江攤商大讚，這兩天人潮甚至比過年期間還要多。代表旗山商圈參加商圈市集的月亮香蕉城手工蛋捲洪店長表示，非常榮幸代表旗山來參與商圈市集，業績大幅成長，也讓我們把旗山的文化以及美食推廣出去。
漢神百貨表示，週年慶活動期間正逢市府舉辦2023高雄聖誕生活節，感謝市府加碼聖誕商圈券給百貨發送，週年慶檔期與聖誕活動兩者互相加乘下，為百貨市場注入活力，要給消費者提供最暖心慷慨的多重優惠回饋，本次檔期預計達成30億元目標業績。