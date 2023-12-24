元旦連假　熱血台中旅遊喜迎2024

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觀旅局表示，今年在台中中央公園有全台最強卡司跨年晚會，陣容包括眾所矚目的亞洲「嘻哈女王」韓國藝人JESSI，以及周湯豪、盧廣仲、黃明志、宇宙人、芒果醬、美秀集團、Ozone等多組重量級歌手團體接力同場演出，鄰近逢甲夜市的跨年新體驗，可讓民眾沉浸在美食及音樂饗宴中迎接新的一年。
此外，谷關及梨山也舉辦雙主場跨年晚會，邀請Amuyi呂薔、盧學叡等眾多原民好聲音，陪伴民眾倒數迎新年，民眾參加完梨山跨年晚會後，可在梨山迎接日出，接著上午8時再到梨山賓館前廣場參加全台最高海拔元旦升旗典禮。
觀旅局推薦民眾跨年後，在元旦挑戰爬登台中特色登山步道或騎乘自行車道，呼吸大自然新鮮空氣；若在市區參加跨年晚會，可選擇前往東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道或大坑步道，盡情享受幽然的山林景緻；若在谷關、梨山參加全台最高海拔跨年晚會，則可選擇挑戰和平區環山獵人登山步道，感受泰雅族獨特的文化特色與生態體驗。環山獵人登山步道甫獲有「工程界奧斯卡」之稱的行政院公共工程委員會第23屆公共工程金質獎佳作，廣受旅客及各界好評肯定。
觀旅局表示，台中擁有山海屯都多樣的旅遊面貌，各行政區都有不同特色與美景，為時尚且宜居宜遊的幸福城市，市府歡迎民眾趁著元旦假期，與親朋好友到台中遊玩，熱血迎接新的一年。