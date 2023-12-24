「新好男孩」尼克親妹離世！留下8歲小女兒 母悲痛：父親才剛走
美國流行音樂團體「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter），11年內接連失去3弟妹，2012年、2022年妹妹萊絲莉（Leslie Carter）、弟弟亞倫（Aaron Carter）相繼過世，近日又告別另外一位妹妹芭比珍（Bobbie Jean Carter），她在當地時間昨（23）日上午於佛羅里達州逝世，死因未明、享年41歲。其母親證實死訊，芭比珍留下一名年僅8歲的女兒，孫女的爸爸也才剛離世。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《TMZ》報導指出，尼克卡特的母親珍（Jane Carter）證實芭比珍過世消息，哀傷道：「得知我女兒芭比珍的突然去世，我感到非常震驚；我需要時間來處理這發生第三次的殘忍現實。」她補充表示，儘管失去女兒感到很痛苦，但她更不捨的是8歲孫女才剛失去父親，現在連媽媽也不在了。
芭比珍曾參與家族的音樂事業，早年在巡迴演唱會中擔任服裝造型師、化妝師；她也曾與其他4個兄弟姊妹，一起出現在真人秀節目《卡特之家》中、演出了8集，但之後就沒有在幕前表演，更飽受毒癮和藥物濫用之苦，今年也曾因此遭到警方逮補。
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