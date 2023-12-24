紅海航運亂局持續！全球航運能力恐減少20%　再引發通膨壓力

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日經新聞透過英國倫敦證券交易所集團（LSEG）的船舶資料庫，分析了此前停靠美國東海岸紐約和喬治亞州薩凡納這兩個主要港口的大型商船的航行情況。如果將進入12月以來，停靠在這兩個港口的約300艘船舶截至20日的位置數據和航跡可視化，會發現有很多船隻正在大西洋南下，駛向非洲南端的好望角。其中大部分是駛向新加坡等東亞的貨櫃船。
從數據來看，停靠相同港口的船隻截至11月30日的數據顯示，許多船隻穿越大西洋前往地中海和紅海。尤其是前往東亞的船隻大多利用距離明顯更短的蘇伊士運河和紅海。地圖數據清楚顯示出，在胡塞組織本月升級對貨船的襲擊後，航運公司不得不改變航線的情況變得明顯。
海運巨頭丹麥馬士基、德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）和法國達飛海運集團（CMA-CGM）等已決定取消紅海的航行。截至20日為止，已有121艘貨櫃船採取繞道航線，160萬個貨櫃受到影響。
瑞士物流企業德訊集團（Kuehne & Nagel）表示，與經過蘇伊士運河的航線相比，繞過好望角往返亞洲和歐洲的航線將額外增加三至四週的運輸時間，到美國東海岸將延長5天左右。分析指出，目前已有4成貨櫃船出現延誤，全球海上運輸能力可能減弱20%。因為若考慮返程所需的時間，船隻在海上停留的時間將大幅增加，整體上來看運輸效率將下降。
標普全球主管羅傑斯（Chris Rogers）指出，「如果把蘇伊士運河的手續費扣除後的燃料費考慮在內，這條航線的運輸成本將上升15%左右，而且還要額外繳納保險費。」達飛海運已將40英呎貨櫃的運費從2000美元提高到6600美元，增加了逾兩倍。
據稱，從歐洲和亞洲之間的航運整體來看，玩具的47%、電器和服裝的40%將受到運費上漲和到達時間延誤等的影響。從工業用原材料來看，化學品的24%、汽車用平鋼板的22%、絕緣電線和電池的22%將受到影響，部分材料還可能難以採購。
有跡象顯示，延誤已經影響了美國的零售價格。全國零售聯盟供應鏈和關稅政策副總監高德（Jonathan Gold）表示，「由於航運的混亂，零售商的配送時間延長了2周以上，正在導致費用上漲。」