阿本遭酸「靠腦瘤、放閃男友」博版面！深夜吐心聲：家人有點難過
從節目《模范棒棒堂》出道的41歲男星阿本（翁瑞迪），復出演藝圈後積極拚事業，除了在節目分享患有腦動脈瘤的經歷，日前更大方在YouTube頻道上曝光與男友的甜蜜故事，卻遭到大批網友質疑博版面。為此，阿本今（24）日凌晨不忍吐出心聲，「剛剛我家人跟我說他們有點難過。」
記者詹鎰睿／綜合報導
阿本在臉書上坦承，「剛剛我家人跟我說他們有點難過，看到網友留言說我靠生病、前男友在博取版面。」不過阿本卻幽默地反過來安慰家人，「我說欸欸欸，你們都幾歲的人了，在那邊給我看網友留言難過，你們應該要看淡人世間的事，好好讓心平靜下來，準備成佛，真的是吼！擔心太多。」
阿本認為喜歡與否取決個人，如果罵的人因此心情舒坦，「那對我來說也是功德一件，所以討厭我的人就儘管討厭吧！喜歡我的人就用力喜歡吧！沒感覺的人就忽略吧！我覺得我已經很幸運了。」
最後阿本表示，「我想很誠實的說，能夠因為我的分享，我賺到錢跟流量，我很感謝大家照顧及媒體關注，但內心深處的我真的無所求，兩年後的我也真的會很不一樣，到時候大家就知道了。」
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