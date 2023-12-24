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平安夜、聖誕節吃大餐！專家教「4招吃不胖」　3種人別碰熱紅酒

▲年底聚會多，平安夜、聖誕節大餐吃不完，專家教4招吃法吃不胖，另提醒「3種人」別碰熱紅酒。（圖／記者葉盛耀攝）
▲年底聚會多，平安夜、聖誕節大餐吃不完，專家教4招吃法吃不胖，另提醒「3種人」別碰熱紅酒。（圖／記者葉盛耀攝）

家庭消費中心／綜合報導

時序又到年終，不少公司行號都會舉辦慶祝活動，許多人也期待平安夜、聖誕大餐，不過專家提醒，大餐的熱量偏高，吃的時候要注意以下4個小技巧，以免享用過美食後又要為減重煩惱。

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聖誕大餐烤雞宜配菇類、根莖類
對於吃大餐不胖的技巧，新光醫院張郁涔營養師說，首先要盡量增加蔬菜攝取，但這類大餐如烤雞等，常見搭配食材是馬鈴薯、地瓜、玉米等澱粉類，纖維質不夠，若再淋上勾芡醬汁，心情愉悅的同時，血糖也快速上升，實在對健康不利，建議改選膳食纖維含量高的菇類和根莖類蔬菜，如紅蘿蔔、洋蔥、白筍等。

▲因應聖誕節，多家餐飲業者都推出節慶外帶餐，像是火雞禮籃、爐烤美國牛肉等。全台聖誕節外帶火雞等大餐，為您精選10家。（圖／台北喜來登提供）
▲聖誕烤雞建議可多搭配菇類，或是紅蘿蔔、洋蔥、白筍等根莖類蔬菜。（示意圖／台北喜來登提供）
聖誕大餐少吃煙燻火腿、培根
此外，也應減少使用醬汁、調味料與加工食品，因為這些食材在烹調的過程中皆已調料，若再配上醬汁，等於二次調味，尤其煙燻火腿、培根都含有大量的鹽與脂肪，吃多容易造成鈉含量攝取過高，會增加心血管疾病的發生率，要多提防。

披薩挑薄皮、別加購芝心
張郁涔也說，由於這類大餐往往會吃許多披薩，建議要選擇熱量較低的品項，例如麵皮可以挑薄皮，熱量相對低些，同時應避免加購芝心或菠蘿口味，以免身體負擔太重。

▲「愛芝心圈圈」外圈鬆軟餅皮圈圈有香濃芝心。（圖／記者蕭涵云攝）
▲披薩餅皮挑選薄皮，避免加購芝心。（示意圖／記者蕭涵云攝）
選紅醬勝過青醬、白醬
至於披薩使用的醬汁，最好選擇紅醬、蕃茄風味，避免油脂比例含量較高的青醬或白醬，而口味上則可挑多蔬菜、少加工製品如臘肉、培根、肉丸等。

吃大餐往往也會想喝酒，對此張郁涔則說，酒精會經由肝臟代謝成三酸甘油酯，若過量飲用，將提高心血管疾病風險，所以高血壓與心血管疾病患者都應避免飲酒。

「3類人」別碰熱紅酒
此外，由於許多人會選擇由各種水果、砂糖、蜂蜜、肉桂等製作的熱紅酒，因為糖分較高，除高血壓、心血管疾病2族群，糖尿病患者也應避免飲用。

張郁涔提醒，即使沒有慢性病，飲酒仍要控制份量，每人每日建議酒精量為男性不超過2份、女性不超過1份，而1份酒精約為250mL啤酒，或100mL紅酒，或30mL威士忌，追求盡興之餘仍不忘節制，對健康更有保障。

▲吃膩了糖水或甜湯，今年冬至試試「湯圓＋熱紅酒」微醺新吃法。（圖／桂冠窩廚房提供）
▲高血壓、心血管疾病、糖尿病患者應避免飲用熱紅酒。（示意圖／桂冠窩廚房提供）（圖／桂冠窩廚房提供）
🟡吃大餐注意事項：

📍增加蔬菜攝取。

📍減少使用醬汁、調味料與加工食品。

📍選擇低熱量披薩，盡量挑薄皮、番茄類風味。

📍適量飲酒，但高血壓與心血管疾病患者最好不喝，糖尿病患者則應避免熱紅酒。

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