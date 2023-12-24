平安夜、聖誕節吃大餐！專家教「4招吃不胖」　3種人別碰熱紅酒

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對於吃大餐不胖的技巧，新光醫院張郁涔營養師說，首先要盡量增加蔬菜攝取，但這類大餐如烤雞等，常見搭配食材是馬鈴薯、地瓜、玉米等澱粉類，纖維質不夠，若再淋上勾芡醬汁，心情愉悅的同時，血糖也快速上升，實在對健康不利，建議改選膳食纖維含量高的菇類和根莖類蔬菜，如紅蘿蔔、洋蔥、白筍等。
聖誕大餐少吃煙燻火腿、培根
此外，也應減少使用醬汁、調味料與加工食品，因為這些食材在烹調的過程中皆已調料，若再配上醬汁，等於二次調味，尤其煙燻火腿、培根都含有大量的鹽與脂肪，吃多容易造成鈉含量攝取過高，會增加心血管疾病的發生率，要多提防。
披薩挑薄皮、別加購芝心
張郁涔也說，由於這類大餐往往會吃許多披薩，建議要選擇熱量較低的品項，例如麵皮可以挑薄皮，熱量相對低些，同時應避免加購芝心或菠蘿口味，以免身體負擔太重。
選紅醬勝過青醬、白醬
至於披薩使用的醬汁，最好選擇紅醬、蕃茄風味，避免油脂比例含量較高的青醬或白醬，而口味上則可挑多蔬菜、少加工製品如臘肉、培根、肉丸等。
吃大餐往往也會想喝酒，對此張郁涔則說，酒精會經由肝臟代謝成三酸甘油酯，若過量飲用，將提高心血管疾病風險，所以高血壓與心血管疾病患者都應避免飲酒。
「3類人」別碰熱紅酒
此外，由於許多人會選擇由各種水果、砂糖、蜂蜜、肉桂等製作的熱紅酒，因為糖分較高，除高血壓、心血管疾病2族群，糖尿病患者也應避免飲用。
張郁涔提醒，即使沒有慢性病，飲酒仍要控制份量，每人每日建議酒精量為男性不超過2份、女性不超過1份，而1份酒精約為250mL啤酒，或100mL紅酒，或30mL威士忌，追求盡興之餘仍不忘節制，對健康更有保障。
🟡吃大餐注意事項：
📍增加蔬菜攝取。
📍減少使用醬汁、調味料與加工食品。
📍選擇低熱量披薩，盡量挑薄皮、番茄類風味。
📍適量飲酒，但高血壓與心血管疾病患者最好不喝，糖尿病患者則應避免熱紅酒。
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