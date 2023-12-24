▲她至麻醉前訪視門診　意外揪出右側肺門2.4公分腫瘤

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麻醉前訪視門診 被告知可能罹患肺癌然而，當安南醫院主任秘書暨麻醉科主任蘇翔看到片子時，不禁收起平常輕鬆的表情，手中滑鼠不斷在屏幕的新舊胸部影像中切換，沉默好一陣子才轉過頭詢問：「陳太太，請問您近日是否出現體重減輕、或是持續咳嗽的情形呢？」陳太太回答沒有，除胃部不適以外，自覺一切正常。
隨後，他為陳太太做完整的胸腔聽診和叩診檢查，並在陳太太充滿疑惑的注視下，提出他的見解。「從剛剛拍攝的肺臟放射線影像發現，您右側肺門附近長了一個約2.4公分的疑似腫瘤，必須立即安排低劑量肺部電腦斷層進一步確認。」
麻醉門診別拖到當天 把握治療先機後續陳太太先後完成原本的胃腸鏡檢查（結果正常）和肺部檢查，而低劑量肺部電腦斷層報告顯示，其右側肺門附近確實有顆2.4公分的腫瘤！ 蘇翔主秘表示，由於大部分患者對麻醉醫療並不熟悉，有些患者甚至認為，一般門診檢查如無痛胃腸鏡的麻醉，無須小題大做，導致很多患者都會拖到檢查當天，才到麻醉門診接受訪視，進而浪費了寶貴的治療時機。
一站式術前相關檢查 確保完整診斷蘇翔主秘強調，安南醫院麻醉前訪視門診已率先全國，擁有完整的健保診斷、檢查和開立處方權，方便患者可以一站式完成麻醉前訪視問診和相關檢查。他藉此提醒就醫民眾，如已確認需要麻醉醫療服務，請務必在決定手術的當下，先前往麻醉門診接受訪視。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60291
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