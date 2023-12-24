楊晨熙嫁建商懷孕被酸「看能撐多久」 本人：為什麼見不得別人好
39歲楊晨熙從兒童台「果凍姐姐」轉型綜藝女星，熱衷投資房產，也經營居酒屋、髮廊和寵物旅館等副業，曾和大飛（吳志慶）有段近8年戀情，她上個月證實已經與邱姓建商男友登記結婚，同時宣布意外懷孕的喜訊，「期待龍寶寶的到來」，不過不少酸民看衰這段婚姻，對此，楊晨熙感嘆：「不要見不得別人好！」
記者楊穎軒／綜合報導
昨（23）日楊晨熙在臉書發文，透露上節目分享對婚姻的看法後，突然有感而發，察覺最近的網路世界很不友善、病態，部分網友對名人結婚都譏「看能撐多久」、「等看離婚的新聞」，離婚就說「不意外...」、「活該」，她十分不解，笑問：「鐵板神算嗎？」
楊晨熙表示：「到底誰對自己婚姻有百分之百把握絕不會離婚？這種大話我也不敢說，但是也沒必要留那種一副見不得別人好的留言～」認為離婚的原因很多，雙方協議好就好，「畢竟一般沒有人一開始就是把離婚設成結婚的目標吧？誰不希望能一直幸福走下去...」
對於酸民的心理狀態，楊晨熙很好奇，「會這麼負面能量爆棚，是不是壓力都太大、過得不好的人才會靠這種方式舒壓？」直言跟著一起當酸民，留言當下可能會有快感，但是無助於生活本身，而且還會籠罩在負面能量裡，呼籲：「試著轉換一下心態，正向一點，一陣子之後應該會覺得有所改變！整個氣場不在烏雲籠罩，好事情自然容易發生！從現在一起開始改變吧！」
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