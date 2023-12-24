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食物相剋沒唬爛！2蔬菜放久轉化亞硝酸鹽　醫警告這幾樣別一起吃

▲醫師提醒，小白菜、芥蘭含較多硝酸鹽，放太久不新鮮時，會轉變成亞硝酸鹽，部份食物也不宜一起多吃。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲醫師提醒，小白菜、芥蘭含較多硝酸鹽，放太久不新鮮時，會轉變成亞硝酸鹽，部份食物也不宜一起多吃。（示意圖／記者葉盛耀攝）

家庭消費中心／綜合報導

民間流傳多年的食物相剋，其實並非全無道理。醫師說，翻開傳統農民曆的「食物相剋中毒圖解」，可發現有幾種食物如淡水魚、貝類等出現的頻率較高，但推測此應與保存不當有關，並非食物彼此產生作用，不過若吃了柿子後又喝乳製品，確實有可能造成不適，因為這是單寧酸與蛋白質的沉澱反應，民眾可多注意。

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書田診所家庭醫學科主任康宏銘說，農民曆「食物相剋中毒圖解」，不難發現特定食物出現的機會特別高，例如淡水魚、貝類、田螺、毛蟹等，這可能是食物本身受到細菌、寄生蟲的污染，未煮熟即食用即恐造成腸胃炎。

另某些高油脂或高蛋白的食物，例如肉類、牛奶等，若未妥善保鮮，也容易酸敗、腐爛，也就是說，這是某些食材本身容易出問題，和其他哪食物一起吃關係不大。

▲「食物相剋中毒圖解」特別容易出現某些食材，多與保存不易有關。（圖／取自網路）
▲「食物相剋中毒圖解」特別容易出現某些食材，多與保存不易有關。（圖／取自網路）
「洋蔥＋番薯」吃多易發癢脹氣
此外，富含水楊酸（草莓、鳳梨等）及組胺酸（竹筍、茄子等）的食物，吃了比較容易發癢，另含有寡糖（洋蔥、豆類等）及粗纖維（高麗菜、番薯等）的食物，吃了則容易脹氣，所以若吃了鳳梨又多吃竹筍，或吃了洋蔥又多吃番薯，而產生明顯的發癢或脹氣症狀，也有可能誤認這是食物相剋。

「柿子＋牛奶」恐在在胃裡結塊
康宏銘指出，若要談食物相剋，較有科學根據的是單寧酸與蛋白質的沉澱反應。富含單寧酸的食物包括柿子、石榴或許多未成熟的水果，事實上吃下若有澀味，即是單寧酸與唾液中的蛋白質沉澱所致，因此若同時食用大量的單寧酸及牛奶、豆漿等，即可能會在胃裡結塊，造成不適。

此外，未完全煮熟的生豆漿，因含有胰蛋白酶抑制物，如與肉類同食，也容易造成腸胃不適。

▲永和豆漿最強不是豆漿？有網友分享「永和豆漿」最好吃的3品項，其中「鹹豆漿」更是讓她驚為天人。（示意圖／翻攝photoAC）
▲生豆漿若是沒煮熟，搭配肉類一起吃，容易造成腸胃不適。（示意圖／photoAC）
小白菜、芥蘭放久轉化亞硝酸鹽
康宏銘也說，醃製肉品常添加亞硝酸鹽，若與乳酸飲料同食，可能會形成致癌的亞硝胺。另有些葉菜類含較多硝酸鹽，例如小白菜、芥蘭等，如放太久、不新鮮時，會轉變成亞硝酸鹽，食用將反受其害，不可不慎。

菠菜、花生阻礙鈣質吸收
還有一種食物相剋，則是營養學上的考量，因為若同時吃下，可能會阻礙營養素的吸收，例如富含草酸和植酸的植物，像菠菜、花生、茶、咖啡等，容易與鈣、鐵等礦物質結合而妨礙吸收，另有些食物如小黃瓜、胡蘿蔔等，含有維生素C分解酶，生食過多，將導致維生素C缺乏，不過這種情況在人類身上不太容易發生。

▲菠菜的台語唸法為「菠薐仔（飛龍菜） pue-lîng -á」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
▲菠菜的台語唸法為「菠薐仔（飛龍菜） pue-lîng -á」，是常見蔬菜料理。（圖／臺北農產臉書）

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