食物相剋沒唬爛！2蔬菜放久轉化亞硝酸鹽　醫警告這幾樣別一起吃

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另某些高油脂或高蛋白的食物，例如肉類、牛奶等，若未妥善保鮮，也容易酸敗、腐爛，也就是說，這是某些食材本身容易出問題，和其他哪食物一起吃關係不大。
「洋蔥＋番薯」吃多易發癢脹氣
此外，富含水楊酸（草莓、鳳梨等）及組胺酸（竹筍、茄子等）的食物，吃了比較容易發癢，另含有寡糖（洋蔥、豆類等）及粗纖維（高麗菜、番薯等）的食物，吃了則容易脹氣，所以若吃了鳳梨又多吃竹筍，或吃了洋蔥又多吃番薯，而產生明顯的發癢或脹氣症狀，也有可能誤認這是食物相剋。
「柿子＋牛奶」恐在在胃裡結塊
康宏銘指出，若要談食物相剋，較有科學根據的是單寧酸與蛋白質的沉澱反應。富含單寧酸的食物包括柿子、石榴或許多未成熟的水果，事實上吃下若有澀味，即是單寧酸與唾液中的蛋白質沉澱所致，因此若同時食用大量的單寧酸及牛奶、豆漿等，即可能會在胃裡結塊，造成不適。
此外，未完全煮熟的生豆漿，因含有胰蛋白酶抑制物，如與肉類同食，也容易造成腸胃不適。
小白菜、芥蘭放久轉化亞硝酸鹽
康宏銘也說，醃製肉品常添加亞硝酸鹽，若與乳酸飲料同食，可能會形成致癌的亞硝胺。另有些葉菜類含較多硝酸鹽，例如小白菜、芥蘭等，如放太久、不新鮮時，會轉變成亞硝酸鹽，食用將反受其害，不可不慎。
菠菜、花生阻礙鈣質吸收
還有一種食物相剋，則是營養學上的考量，因為若同時吃下，可能會阻礙營養素的吸收，例如富含草酸和植酸的植物，像菠菜、花生、茶、咖啡等，容易與鈣、鐵等礦物質結合而妨礙吸收，另有些食物如小黃瓜、胡蘿蔔等，含有維生素C分解酶，生食過多，將導致維生素C缺乏，不過這種情況在人類身上不太容易發生。