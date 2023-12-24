中部誓師！侯友宜心疼中央卡捷運：盧秀燕、許淑華只差沒跪下來

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壓軸的侯友宜強調，自己一生嫉惡如仇，看到壞人「眼睛就起濁」、「凍未條」，民進黨為了選舉，竟污辱他染紅染黑，「治國沒半步、選舉全奧步，不能讓這些人繼續執政」。
侯友宜說，中部和南部的「氣口」差不多，都是講情、講義，重視這土地的發展。但民進黨執政分藍綠、補助大小眼，甚至連行政程序都要卡，在場的縣市長最有感。他舉例台中機捷延伸南投、捷運綠線延伸彰化，可以串聯中彰投成為更完整的生活圈、平抑房價，但民進黨不要就是不要，盧、許等縣市長「欠跟你們跪下來而已」。
侯友宜指中彰投苗雲是選戰的決戰點，只要中部贏、全台灣都會贏。他拜託鄉親好好拚，「拚台灣命運的青紅燈」、拚中部的大發展，讓台灣人人換新衫、人人有好康、子孫過好日子。
王金平致詞表示，台灣有6成民意希望政黨輪替，大家要支持會過關的候選人，兩岸和平關乎台灣的生存發展，國家安全需要「侯康」來顧。盧秀燕則認為，自己輔選過3屆總統，這次離勝利最近。
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