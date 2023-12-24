2024台南好Young耶誕跨年 林宥嘉帶來壓軸組曲創台南耶誕最高流量
昨(23)日「2024台南好Young耶誕跨年系列活動」，由華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星齊聚熱力開唱，總計湧入超過12萬人次，打破歷年台南市耶誕演唱會的紀錄，現場水洩不通。
記者林怡孜/台南報導
甫結束台北小巨蛋3場售票演唱會後，林宥嘉將全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南，近40分鐘演唱會等級表演，帶來一連串膾炙人口歌曲，現場氣氛嗨到最高點。林宥嘉帶來的壓軸組曲不但創有史以來台南耶誕晚會直播最高流量外，讓粉絲在直播平台中不斷留言稱讚，敲碗拜託每年都要來。環境清潔結束時，仍有約20幾位粉絲不願離去，表示將繼續在此排隊搶先卡位等待12/31跨年演唱會，市府人員請民眾回家休息，表示將於近期再次公告12/31開放排隊時間，民眾才願意離去。
23號演唱會人潮創南市耶誕演唱會的紀錄，市長黃偉哲活動結束前上台提醒民眾記得把手邊垃圾帶走，主辦單位及市府也派出大批人力清理西側廣場，現場於1小時內立即恢復清潔。
「台南好young耶誕跨年系列活動這麼精彩的節目，這麼棒的卡司，忍心錯過嗎?」黃偉哲補充，12月31日是縣市合併以來，首次永華及新營兩地同日舉辦跨年活動，深具歷史意義，雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋，超人氣創作才子婁峻碩在台南新營跨年。而永華場次有來自日本的時尚教主卡莉怪妞、韓流女神金世正攜師弟團VERIVERY來台南，創作天王周興哲、天團五堅情等重磅卡司、金曲新人持續，請大家把跨年夜留給台南，尤其是今年跨年倒數後，就是拉開「臺南400」的重要序幕，明年新的開始，來台南「白天看蘭展、晚上賞燈會」。