高雄輕軌終成圓　林欽榮：捷運團隊十年磨一劍

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隨即，當年就職後，我便與捷運局、交通局同仁們討論，了解在輕軌停工2年過程中，捷運局面對美術館路及大順路段民眾關心之交通、停車及噪音問題，已召開多次公聽說明會，並於多次專家學者會議中所獲仍建議輕軌原路線應續建的結論。然而當時市府的決策不明，讓捷運局基層同仁感到無所適從。
林欽榮表示，輕軌成圓後，與捷運黃線、紅橘線形成高雄特有的「雙環路網」，是高雄都會核心區的城市動能心臟，為使高雄都會核心區順利運作，透過Vissim模擬，輕軌大順路段規劃有10處開放左轉路口，包括富民路、龍德新路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路及中正路等，維持市中心地區車行順暢。後續將再經由國家計畫的實驗補助以行動信令方式，隨時進行交通疏導措施之調整，並針對輕軌成圓後59處路口設置智慧防碰撞系統，以全時自動偵測設備系統監控，偵測預判將闖入輕軌軌道的車輛，提供預警訊息給輕軌駕駛預為因應，全數預定在明年6月建置完成，該案已獲得「2023智慧城市創新應用獎」。
另為呈現高雄都會核心區國際大眾運輸城市的格局，市府也針對大順路兩側人行環境進行人本造街，展開C24到C32站全長約5公里的兩側人行道整平改善工程，預計明年8月完工；美術館段184棵小葉欖仁，成就知名打卡景點龍貓隧道的美名、大順路段206棵雨豆樹就地保留，加種後總計318棵雨豆樹，形成另一個龍貓隧道地景，名為「綠巨人隧道」將更讓高雄成為名副其實的綠色運輸城市。
細數十年的歷程，高雄輕軌終能成圓：輕軌第一階段籬仔內到哈瑪星站，自2013年動工、2017年通車，接續第二階段2021年初凱旋公園～鼓山區公所站大南環通車、2021年底臺鐵美術館站通車、2022 年美術館段通車，到2023年底大順路段完成履勘，總共歷經十年，高雄輕軌終成圓。
林欽榮強調，短暫的不便，是為了更好的明天，對於10年磨一劍即將成圓的高雄輕軌而言，誠如市長陳其邁引用前市長謝長廷所說的，市政建設的推動「痛苦會過去，美麗會留下」，感謝市府各局處，高雄捷運公司以及本案統包團隊中鋼集團聯鋼公司及台灣世曦顧問公司個人表達至高的敬意，面對嚴峻疫情及缺工缺料情形，這三年來投入大量的人力物力加緊趕工，更感謝市民朋友的寬容與體諒，給予市府團隊信心與支持，共同成就高雄的美好。