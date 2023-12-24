遭指是「幽靈房屋」居民抗議了！侯友宜喊：拜託中央面對礦區問題
民進黨總統候選人賴清德日前已表明，要將萬里老家公益信託，卻遭新北市政府質疑，「幽靈房屋」無法信託給他人使用。對此，國民黨總統候選人侯友宜今（24）日回應，自己2019年時就把礦區的問題反應給中央，但是中央到現在遲遲都沒有回應，直言「拜託中央趕快面對礦區問題」。
記者林怡昕／台北報導
賴清德日前已表明要將萬里老家公益信託，卻遭新北市政府質疑，「幽靈房屋」無法信託給他人使用，新北市萬里區中幅里里長謝嘉陽與里民發出公開信控訴，原本該為礦區居民解決問題的新北市政府，竟然將他們的房子說成是「幽靈房屋」，信中反問新北市府「你們到底要把我們逼到哪裡？」
對此，侯友宜今天到台中掃街，會前受訪時，侯友宜說，中幅里的里民自己非常熟，很了解他的心聲，在2019年就把礦區的問題向中央反應，去年又在國土計畫開會時，又再度反應，就是希望中央能重視礦區生活環境，能不能為他們做出改變，但是中央到現在遲遲都沒有回應。
侯友宜喊話，拜託中央趕快面對礦區問題，解決他們現在面對的挑戰，「我們一直把這個問題跟中央來做說明，希望中央重視這樣的議題，這才是解決問題的方法」。
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