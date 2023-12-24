阿本患腦瘤！《棒棒堂》堂主范瑋琪心疼祈禱「最讓我放心的男孩」
男星阿本（翁瑞迪）日前在節目上透露，被醫師診斷出腦動脈瘤，引發外界擔憂，不過阿本隨即解釋，他並無大礙，只需要半年定期回診即可。為此，曾一同合作節目《模范棒棒堂》的「堂主」范瑋琪，今（24）日特別發文替阿本祈禱，還意外曝光阿本私下的暖心舉動，直呼：「他是讓我最放心的男孩！」
記者詹鎰睿／綜合報導
范瑋琪今日在IG上發文感謝寫下，「在主持棒棒堂三年的日子裡，阿本總是最讓堂主我和製作單位放心的男孩，他很懂事，體貼又善解人意，也常常照顧其他年紀較小的弟弟們，是堂主的得意助手。」隨後開始替阿本祈禱，「知道你最近身體微恙，希望阿本身體健康，我為你禱告，善良的你，上帝會眷顧你的！」
阿本也溫暖地給予回應，「謝謝范范姐，特別適逢冷冷的聖誕佳節，這真的是最暖的禮物，一直以來范范姐總是在私訊給予我關心，一起工作的那幾年，有開心、有辛苦，回想起來都是一段難忘又美好的回憶！」場面頓時變得溫馨許多。
阿本還提到，「不知不覺17年了，生活有了改變、人生有了成長的歷練！不論任何信仰宗教，善良的心永遠值得我們給予擁抱、給予愛！聖誕快樂吼吼吼～原來當年棒棒堂的吼吼吼跟聖誕老人的HOHOHO一樣欸！」范瑋琪也在底下開心表示，「hohoho！Ｍerry Christmas！」展現彼此好交情。
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