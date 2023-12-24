賴清德喊萬里老家交公益信託！藍白仍猛攻 法界、學界依法提分析
2024總統大選剩不到1個月，民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題，持續遭藍白陣營接連猛攻，周邊地標更遭網友惡搞成「賴皮寮」，更引來民眾到場打卡朝聖，住在附近的中幅里居民不堪其擾，更公布一封1179字「給社會的信」，盼勿藉不要再惡意的污衊礦區的房子，雖賴清德喊出要將萬里老家交付公益信託，但仍遭指老屋沒有建照、使用執照屬「幽靈房屋」，無法信託給他人使用，對此，最高法院、法務部及學界都作出分析。
記者林莞茜／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，一名法務部官員指出，未取得使用執照建築物根據《信託法》第1條規定，是可以作為信託標的，又信託財產是受託人因信託行為而取得的財產權，一般學說見解認為該「財產權」須具備要件為：（一）金錢換算之可能性、（二）積極財產、（三）可讓與移轉或處分之可能性及（四）信託行為當時存在或得以特定。
實際上，法務部也在2018年8月22日出具相關函釋，信託財產不以經登記之不動產為限，未經保存登記之不動產或違章建築物既均得為交易之標的並取得其處分權，自亦得為信託財產，由原取得人或取得處分權之人與受託人成立信託關係，此亦為判決實務及學說所肯認，意即賴清德老家本來就可以交付公益信託。
此外，依照「最高法院92年度台上字第1594號判決」及月旦法學知識庫由「謝哲勝所著的信託財產的獨立性──最高法院92年度台上字第1594號民事判決評釋」也有相同見解，因此不論從判決實務或學界觀點，賴清德萬里老家公益信託作法，應不存在無法信託給他人使用疑慮。
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