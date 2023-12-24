穀保OB賽陳冠宇打四棒！回憶邊哭邊打 日職還曾對決過今永昇太
穀保OB賽今（24）日在三重棒球場舉行，各隊校友都紛紛到場，其中樂天桃猿陳冠宇，最出名的就是2007年擔任穀保四棒敲出安打，今天他也在比賽中打四棒，並且幸運敲出安打，陳冠宇透露，自己在高二、高三開始就打四棒，日職時期也擔任過打者，對決過今永昇太。2007年陳冠宇在高中棒球聯賽，對南英邊哭邊打，對手還有張耿豪、馮健庭等人，他回憶當時哭的原因，就是王威晨說：「這應該是高中聯賽最後一場球了，該不會我們要輸了吧。」讓陳冠宇紅了眼眶。
記者吳政紘/新北報導
陳冠宇高中就算是「二刀流」好手，自己雖然覺得當打者壓力沒這麼大，但還是以投手身分在職棒努力。
陳冠宇高中階段其實就是投球較為出色，王威晨打一棒，他打四棒，而教練也認為他手腕運用很好，因此讓他打四棒，這次比賽，他也是看新聞才知道自己原來打四棒。
陳冠宇旅日時期也有打擊，他回憶在比賽中曾打過橫濱DeNA海灣之星隊「台灣殺手」投手今永昇太的球，還碰得到球、但最後被三振，印象中日職時期打擊機會結果幾乎都是被三振。
陳冠宇今天拿著鋁棒上場比賽，並且幸運敲出德州安打上壘，他也刻意做出「哭哭」的打擊手勢，讓球迷都笑出來。
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