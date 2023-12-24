慶祝《間諜家家酒》劇場版上映了！「忠犬彭德」雕像現身日本涉谷
《SPY×FAMILY間諜家家酒》是由遠藤達哉創作漫畫作品，第二季動畫才在昨（23）日剛播完最後第37集，緊接著而來的就是劇場版《 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》，對此，官方也在涉谷109百貨前展示「忠犬彭德」雕像，吸引大批粉絲特地前往朝聖。
記者潘毅／綜合報導
《SPY×FAMILY間諜家家酒》主要描述一位超級間諜「黃昏」洛伊德，因為任務需要，因緣際會下與敵國殺手「睡美人」約兒結婚，並認養有讀心超能力的女孩安妮亞，後續擁有預知未來能力的狗狗彭德也被一家領養，三人一狗相互隱藏真實身分與能力，一個虛假家庭的日常喜劇就此上演。
彭德設定上是一隻大白熊犬（Great Pyrenees），個性相當溫順，還會使用預知未來能力讓有讀心能力的安妮亞，知道未來可能發生的危機，一人一狗時常背著大人偷偷出任務，更多次無意間拯救了世界，也因此可愛的彭德人氣不輸安妮亞，斬獲了無數的粉絲。
而為了慶祝《劇場版SPY×FAMILY間諜家家酒CODE: White》在日本上映，涉谷109百貨日前也在門口展示出「忠犬彭德」雕像，搭配電影做宣傳，結果成功吸引大批粉絲特地到場朝聖。
劇場版《 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》於12月22日已經在日本正式上映，而台灣則要等到2024年1月19日，由日文版率先上映，中文配音版則在2月2日接力登場。