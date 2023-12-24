影／林盛恩出席穀保OB賽身材變超壯！目標朝紅人「二刀流」發展
辛辛那提紅人隊小聯盟台灣好手林盛恩，今天出席穀保家商OB賽，他不但明顯身材變超壯，並練野手也獲不錯評價，他穿上紅人隊40號新人聯盟球衣，看起來很有「重砲」架勢，他透露自己增重從原本85公斤到96、97公斤，要在回美國前，要減重到90公斤左右，他表示：「今年完全沒有投，有跟球團說，希望明年可以讓我投球。」對於朝「二刀流」發展，他自己說：「我是有想，但要要看自己身體能否負荷，能否朝這方面發展，若不行，就選一邊發展。」
記者吳政紘/新北報導
林盛恩球速可飆到158公里以上，跑一壘僅3.8秒，而他打擊一開始要去美國前，還在找手感，但之後就慢慢習慣。
林盛恩6月結束後赴美，先在新人聯盟出賽，以野手身分出賽，總計9場出賽共28打數敲出6支安打，貢獻3分打點、跑出2次盜壘成功，守過中外野和游擊。林盛恩期待自己未來守二遊或是中外野等，喜歡守中線。但也還想投球。
林盛恩認為自己想練「二刀流」，但也要球團願意，「我若下去打就是後援，若沒有的話，就是先發。」
林盛恩第一次打鼓保家商OB賽，他認為自己過去都是看學長在電視上比賽，現在自己回來打，感覺比較不同。
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