環島最終站與蕭美琴拼字！賴清德：因愛相聚非仇恨動員

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蕭美琴致詞時表示，改革需要完整的配套，就像環島拼字一樣，少一筆都不行，「我們需要國人同胞的支持，進步才會更穩健，同時也要爭取國際朋友支持」，台灣人民慷慨良善，願意幫助台灣的國際朋友也越來越多，也是大家願意一起站出來全島拼字的動力與希望。
蕭美琴指出，現在是投票倒數20天，民進黨持續面對各種抹黑，但鄉親的支持，不是因為抹黑與仇恨，而是因為對台灣的感情與愛，愛的力量永遠大於仇恨，大家對台灣的支持與愛，也讓世界支持台灣的力量更加茁壯，跟著我們的勇氣持續成長。
賴清德致詞時提到，台北是「唱土地的歌、拼咱的希望」最後一站，過去四天，從東台灣、南台灣、中台灣，最後回到象徵民主聖地的金華國中，拼上代表勝選的最後一塊拼圖，意義非凡。
賴清德說，他站在民主歷史現場，象徵著台灣人不僅要守護民主，更要向全世界大聲說出，「台灣人世世代代當自己的主人，不走回頭路」。
此外，賴清德再度提到，國民黨副總統候選人趙少康日前表示，若賴清德當選總統，就是他的老大、他的老闆等發言，「若我當總統，人民才是老大、才是老闆，因為每個認真打拚的台灣人，是真正的台灣英雄」；語畢，台下熱烈鼓掌。
賴清德接續提到民眾黨總統候選人柯文哲高喊居住正義，卻看到他從15年前就開始挖掉農地、回填廢土、鋪上水泥、操作土地重劃，企圖藉由炒作農地獲取暴利，一塊特種農業區的良田，卻種出遊覽車，將來更要變更地目，大發利市，相信台灣人民不會接受破壞農地、炒地皮、又不願意認錯的候選人。
談到政見，賴清德說，未來他將啟動四大成長引擎，帶動「北北基桃首都圈」的轉型與躍昇，包含第一、首都圈環狀線；第二、雙空港、雙海港；第三、基隆河谷黃金廊帶；第四、打造以文化為核心的台北城市品牌。
賴清德強調，「總統是方向盤，國會就是引擎」，懇請各位鄉親，總統票支持賴清德、蕭美琴，台北8席立委全壘打，政黨票投給6號民進黨，讓秉持跨黨派、跨領域、跨世代組成的「民主大聯盟」，進入國會為鄉親服務，打造更好的台灣。
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