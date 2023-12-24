直擊信義誠品平安夜熄燈！台商張先生回台朝聖：台北找不到這味了
台北信義誠品走過18個年頭，今（24）晚平安夜即將熄燈，《NOWnews今日新聞》記者下午直擊，趕來現場朝聖、懷舊的民眾，把商場擠得水泄不通。一名前兩天才剛從中國趕回台北的57歲張先生，分享離別心情實在很感傷，直呼「台北市找不到這樣的地方了吧！沒什麼味兒了」。
記者蕭涵云/台北報導
營運18年來創下2億人次造訪的誠品信義店，即將於今晚平安夜劃下句點，倒數時刻不少民眾紛紛湧入現場，回味青春與年輕時候。記者直擊信義誠品3樓手扶梯一上來，書店收銀台前，滿滿排隊等著結帳的人潮，不少人手上一拿就是3、5本書。
在擁擠人龍裡的一位57歲台商張先生，向《NOWnews今日新聞》記者透露，自己長期在中國經商，本來每一年都會回台，但因為疫情中斷三年；前兩天才剛抵台，今天就帶著女兒趕到誠品信義店回味。
張先生說自己就住在信義區，逛信義誠品很多年了。他回想起，返台前在電話中和女兒討論要去哪？講到想到誠品看看，女兒馬上說「誠品？誠品信義要關了耶」令他一陣感傷。思索許久向記者吐露，「台北市找不到這樣的地方了吧！不完全看書而已，可以到處看看、翻閱，逛一逛會遇到什麼驚喜！」略帶惆悵地說「沒什麼味兒了！」
張先生更語重心長地說，「其他人可以學得到誠品的外表，但學不了這樣的精髓」；透露自己在誠品敦南店熄燈前也很常去，後來只剩信義誠品了；問他覺得鄰近的誠品松菸店如何？張先生無奈地說「總覺得不太對，不一樣了」，就像買書，網路上買都很方便，但就是跟實體書店不一樣。
而另一對曾姓夫妻，則分享約莫10多年前兩人就在誠品信義店約會；今天特別帶著孩子從新北市趕來，夫妻倆拿著小孩挑選熱愛的圍棋書準備結帳，對於陪伴約會的誠品信義要結束了，也感到很可惜。
信義誠品熄燈後，將由誠品生活松菸3F書店，於2024年1月20日起接棒24小時營運，書量擴增3倍、品項逾10萬種等同敦南書店規模。