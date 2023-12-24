中捷戰火延燒！蔡英文彰化「畢旅」 不捨黃秀芳和她一樣被抹黑
總統蔡英文今天到彰化市參香祈福，細數自己兩任總統任期將台灣帶進世界，推動8年8千億的前瞻基礎建設，卻被在野黨抹黑成大撒幣，她批評在野黨很會抹黑，就像認真的黃秀芳近日也頻遭對手抹黑，呼籲大家要團結一致維持蔡英文路線、讓台灣直接與世界接軌。
記者顏幸如／彰化報導
蔡英文今（24）日到彰化市湳尾修水岩參香，也為爭取連任的民進黨立委黃秀芳助陣。她致詞時細數政績，強調錢都花在刀口上，但在野黨很會抹黑，說她大撒幣、債留子孫，其實她帶領的是會賺錢的政府，賺的錢拿來照顧人民，並許下「畢業」前承諾：「我還債已經還7960億，明年還要再還1150億；明年『畢業』前勞保基金將放進去3千億，讓大家不必擔心會破產、保證領得到錢」。
蔡英文說，她推動8年8千億的前瞻基礎預算，卻遭在野黨杯葛，很感謝黃秀芳等立委力挺，才能順利推動國家基礎建設，國會有沒有過半，對總統來說很重要，「很多事需要國會授權，如果沒掌握國會多數，沒辦法做事情」。
蔡英文說，台灣已是全球產業供應鏈關鍵角色，也是亞洲第一的民主標竿國家，保護台灣就是保護世界的民主自由價值。政府讓台灣直接跟世界接軌，不需要透過中國走向世界。
蔡英文指出，黃秀芳是很優質、認真打拼的立委，但也和她一樣遭受對手抹黑，呼籲大家要團結一致支持黃秀芳，也要把維持蔡英文路線的賴蕭配送進總統府。黃秀芳說，修水岩附近已動工的大埔截水溝道路拓寬工程，就是她從中央爭取的，其他包括台中捷運綠線延伸到彰化、鐵路高架，中央和地方都合作推動中，自己持續推動爭取重大建設，卻頻遭對手抹黑、指她漠不關心，但她相信鄉親眼睛是雪亮的。
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