回防新北　賴清德端牛肉喊「一動力、兩發展核心、三生活遠景」

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賴清德說，均衡的台灣，可以帶來幸福、永續、繁榮的發展，給人民更好的國家。因此，他提出「均衡台灣國家建設計劃」，未來將會挹注建設經費，由中央地方密切合作，推動區域的治理跟發展，讓每個縣市都能發揮獨特的優勢，跟台灣一起大步向前走。
賴清德指出，新北市是台灣人口最多的城市，也是很多人的第二故鄉。在這塊土地，有多元的族群與文化，也有繁榮的工商及服務業。新北發展好，台灣就好。新北永遠是他的家，共同的心願，就是希望在這裡生活的每一個人，都能夠安居樂業，好生活、好徛起。
賴清德表示，對新北市的未來，他提出一大動力、兩大發展核心、三大生活遠景，未來將與新北市的立委們一起分工合作，完成「新北一二三」。所謂的「一大動力」，就是建構「首都圈環狀線」，過去大台北捷運的規劃，都是以台北市為核心，路線都是以方便進出台北市為原則。民進黨第一次執政，曾提出捷運還狀線的構想，第一期由新店經過中和、板橋、新莊到五股，已經在2020年通車，第二階段的北環段與南環段已經動工，而最後的東環段也在規劃設計當中。
賴清德說，環狀線完成後，沿線的每一個區，都會成為新北市成長的引擎。再加上立委林淑芬爭取的五股交流道行車改善計畫，立委吳秉叡為台65快速道路新增新莊第二匝道、立委吳琪銘爭取國道三號金城交流道、立委羅致政促成台65快速道路增設浮洲上下匝道，立委蘇巧慧持續監督萬大樹林線的進度，以及候選人莊銘淵會推動捷運中和光復線，賴品妤成功爭取中山高汐止康寧街匝道，未來會全面提升新北市的交通動能，讓雙北邁向多核心的發展。
接續，賴清德指出，同時會推動新北兩大新的發展核心，即淡海科學城與基隆河谷黃金廊帶，新北是首都生活圈，政治、經濟、文化、商務的動能充沛。將善用新北市在空間、交通的潛力，加速首都圈的研發生態環境；並利用淡海新市鎮第二期150公頃的土地，進行科學城的開發。淡江大橋2025年底通車後，淡海科學城將成為距離台北港與桃園空港距離最近、交通最方便的產業專區，讓淡水、北海岸地區從原來的新北邊陲，脫胎換骨成為北海核心生活圈。
賴清德表示，未來也將搭配賴品妤爭取的台大醫院金山分院，候選人何博文未來也會爭取台西濱61線高架延伸到北海岸、台電核能後端營運基金4200億元、在北海岸打造海洋保育水族館、在台北港投資興建免稅購物中心，讓未來北海岸有完整的生活、就業、休閒、醫療的生活圈，進而打造進步、環保、繁榮的北海岸。
賴清德指出，在新北的另一邊，中山高與北二高在新北汐止交會，加上規劃中的捷運汐東線及基隆捷運，未來將以汐止為中心，把五堵、六堵和七堵轉型成都會型的科學園區，並將內湖、南港以及基隆河谷黃金廊帶的產業帶，完整串連，以帶動新北、台北及基隆的整體發展，發揮一加一大於二的效果。
賴清德表示，也會落實新北三大生活遠景，就是加速新北社會住宅推動、國家兒童未來館、國家電影及影視文化中心的落成；在交通與產業之外，居住問題是新北的重中之重，在「國家住都及都市更新中心」的推動下，2025年至2032年興辦的13萬戶社會住宅，將由中央與地方協力推動，六都由中央負責興建一半，縣市全由中央負責，未來全國總數三分之二以上的社會住宅，將由中央直接興建。
賴清德說，中央將會持續盤點適合的國有土地，並透過部會協力，讓興辦社會住宅的同時，也可以完善周邊設施，包括公共托育、日照中心等的服務；而對於社宅土地部分，部分由中央負責，包括國營事業、國有財產署，並結會地方政府提供區段徵收、市地重劃等土地，最近討論的新塭仔圳重劃區有近400公頃土地，若能提供5%用地，將可再興建一萬戶以上社宅；未來要求直轄市提供5%用地，非直轄市提供3%用地，共同來興建社宅，未來將與關心孩子成長、居住正義的李坤城、吳崢，一起加強公共托育量能，減輕年輕人居住的負擔，讓新北市民無論有無自己的房子，都可以安心成家，實現夢想。
賴清德表示，他會持續提升對銀髮族長輩的關懷，未來將與吳秉叡持續改善長照產業環境，提高從業人員的待遇，林淑芬很重視的結合銀髮社宅、長照、醫療的社會住宅，他也會持續研究推動。為了減輕早產兒家長的負擔，他會與蘇巧慧一起研擬推動「早產兒養育照護津貼」。在成家立業的同時，他將注重文化資產的永續經營，跟張宏陸一起推動，在新板特區興建「國家兒童未來館」，由中央全額出資，打造全國首座專屬於兒童文化的場域空間。
此外，賴清德說，中央在新莊區設立的「國家電影及影視文化中心」，是台灣目前唯一典藏影視廳資產的機構，將留下完整的公共文化資產，讓新北的朋友也可以在日常生活中，感受到文化的深度。至於社會近期相當關注的行人安全，吳琪銘未來將強化人行道更新，在學校、醫院、市場賣場週遭優先更新「人本交通示範區」，加速達成2030行人零死亡的國家願景目標。曾柏瑜如果當選後，將積極向中央提案爭取經費，改善汽車、機車與行人彼此衝突的交通亂象。
賴清德表示，吳錚、賴品妤以及太陽花運動的同伴，為了這次選舉，特別推出了「這個世代」聯合政見，包括「推動繁榮而自主的經濟」、「打造幸福而自由的生活」、「促進進步有尊嚴的國家」及「積極拓展國際影響力」，內容非常完整，也兼具理想與實務。
最後，賴清德強調，懇請總統票，支持2號賴蕭配，並支持新北市所提名12名民主大聯盟的最佳人選，政黨票也請支持6號民進黨，3票顧台灣，達成國會過半目標，讓潛艦國造不被擋、進步發展不被擋、國家安全不被擋，「美德雙全、穩健向前」。
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