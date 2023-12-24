7萬人塞爆誠品信義店！黑卡會員「不捨留念」：跟18歲兒子一樣大
全球最大繁體中文書店「誠品信義店」因租約到期，今（24）日熄燈與民眾道別，誠品董事長吳旻潔稍早也現身透露，光12月便湧進百萬人，昨天單日就破7.5萬來客數。現場瞧見民眾一家三口在人潮中不斷穿梭拍照留念，《NOWnews今日新聞》記者採訪到黑卡會員鍾先生，他指著小孩說「我兒子就和信義店一樣大啊！我們和誠品關係很緊密」，今天特地來歡送。
記者蕭涵云/台北報導
即將於今天熄燈說再見的「誠品信義店」，稍早董事長吳旻潔也來到現場，透露即將熄燈的「誠品信義店」近期週末進店人潮皆有逾5萬人次，昨天單日還破7.5萬來客數，統計12月便湧進百萬人潮。
誠品書店3樓一處供民眾留言的便利貼牆，上頭層層疊疊貼滿各地來訪的民眾心聲，「謝謝誠品，讓我夜晚有個溫暖的地方享受書香」、「誠品信義店謝謝你，陪伴我走18年」，其中不乏英文和韓文留言；更有一張便利貼寫著「謝謝信義誠品當我的保姆，因為我媽咪常覺得我很盧小，所以小時候我常來做黏土，讚」；「謝謝你，陪伴了我的青春」。
《NOWnews今日新聞》記者今在人潮滿滿的誠品信義店中，瞧見一位父親帶著太太與小孩穿梭各區，不斷請路人幫忙拍照留念，還不忘叮嚀「直的兩張、橫的兩張，謝謝」。黑卡會員鍾先生接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，自己平均一個月就來信義誠品兩三次，今天特別帶著太太和兒子朝聖最後一天，他指著小孩說「我兒子就和信義店一樣大啊！我們和誠品關係很緊密」。
現年56歲的鍾先生透露，今天為了來歡送信義誠品，一家人連教會活動也暫停沒去，因為兒子從一出生開始就在這四層樓活動，覺得這間誠品對他們一家人意義非凡。雖然現在居住的新板特區也有誠品，但認為誠品信義店的規劃最完整，他透露身為演奏家的太太最喜歡「古典音樂區」，而他和兒子熱愛黑膠唱片，他轉身指著「誠品音樂」展示的鐵三角漢堡機說「這原本是展示紅色的漢堡機，那台被我們買下放在家裡」，今天來做最後巡禮。
而一旁抱著十本書的曾媽媽，則帶著兩個女兒到現場，她透露自己大學時期打工就曾在誠品工作過，「特別喜歡這裡的文化感與氛圍」；聊起信義誠品將要結束營業，她無奈地說「真的蠻失望的！自己平均一個月就來一次，難得在信義區裡有一間不只可以購物、還可以買書的地方。」