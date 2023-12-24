薄荷水晶感謝祭來了！張丞妘爆「VERA、FEnix學長」貼心送暖
由林萩璇、粼粼、陳言菱、韋喬薺（VICKY）、呂熙妍、陳品妡、栩栩、曹晶晶及張丞妘組成的《未來少女》女團「薄荷水晶babyMINT」，今（24）日在台北信義區舉辦「耶誕快閃感謝祭」，送出60杯珍珠奶茶給幸運粉絲，慶祝在TilTok破億點擊神曲〈Hellokittybalahcurri hellokitty美味しい〉上架KTV。張丞妘透露，VERA和FEnix學長在排練時有來送暖暖包，很貼心。
記者黃雅琪／台北報導
「薄荷水晶babyMINT」今年即將登上台北最HIGH新年城2024跨年晚會、淡水跨年晚會開唱，為了應對寒風細雨，張丞妘笑說跨年當天要貼8個暖暖包在身上，也很感謝之前排練時：「VERA、FEnix學長，上次排練有來送暖暖包。」
說起今年的耶誕節如何度過，品妡、丞妘、言菱平時其實很少特別過節，但很享受街上各種耶誕氛圍。言菱上次過節是學生時期，學校老師都會將禮物藏在校園的角落讓大家一起尋找，調皮的她找到同學的禮物會把禮物藏得更難找，相當調皮。
熙妍、栩栩、晶晶、萩璇小時候都相信有聖誕老人存在，相當有儀式感，熙妍特別提到：「最難忘的是從相信有聖誕老人，到聖誕老公公幻滅的過程讓人非常難忘。」而說起babyMINT最大的願望，就是在忙碌之餘，可以和團員們一起吃頓大餐慰勞自己。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁