中國才女癱瘓身亡！罕見「鉈中毒」並非個案　遭人投毒竟是主因

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文內指出，由於平常人對於鉈並不熟識也不太會接觸到，因此「鉈中毒」是一種非常罕見的病症，往往都是遭人投毒所導致。病症發作又快又猛，再加上鉈鹽為無色、無味的結晶，溶於水後又沒有特殊口感，因此更難讓人察覺，成為防範弱點。
報導稱，包括朱令鉈中毒案在內，中國高教體系曾有3次出現過這類投毒案件，包括北京大學在1997年、中國礦業大學徐海學院在2007年；安徽省阜陽市臨泉縣2014年也有一家六口就疑似遭人在剩飯剩菜中下毒，相繼出現全身疼痛、脫髮的症狀，直到送醫後才施以血漿置換等治療手段排出毒素，更近期的知名案例是在2020年12月，中國知名上市遊戲公司「遊族網路」創辦人兼董事長林奇因與下屬糾紛，被在茶葉中下鉈毒，最終救治無效逝世。
此外，一名美國賓州大學化學系的中國留學生也自2018年2月起，在非裔室友羅爾的食物、飲料及漱口水中加入重金屬鉈。羅爾中毒後出現體重急劇下降、頭痛、噁心等症狀，甚至形容「中毒後的劇痛像被千刀萬剮」，該名中國留學生最終也向警方認罪。
中華急診醫學雜誌則在《鉈中毒診斷治療及代謝研究的進展》一文介紹，非職業性鉈中毒大多由於內服鉈鹽或外用含鉈藥物治療多毛症等疾病引起，少數病例是由於誤服含鉈的毒鼠、殺蟲、滅蚊藥所致，極少數是被人經靜脈注射中毒。
湖北武漢市四醫院重症醫學科主任許濤則提到，鉈在生活中很少見，在中國城市當中通常只有進行特定研究的實驗室才會有，一般人很難接觸到，而鉈中毒即使治癒，也可能有神經功能損害、視力減退等後遺症，且鉈具有致癌性，可能會引起癌症。