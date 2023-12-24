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新北板橋道路自來水管線破裂！逾10單位集結　耗時3日搶修完成

▲歷經3日積極搶修，板橋區南雅南路24日下午自來水管線搶修完成。（圖／新北市災害應變中心）
▲歷經3日積極搶修，板橋區南雅南路24日下午自來水管線搶修完成。（圖／新北市災害應變中心）

記者林莞茜／綜合報導

本（12）月22日清晨5時許，新北市板橋區南雅南路一段自來水管線破裂，造成長約50公尺、寬約4公尺路面因此滲水，影響雙線車道，相關單位獲報後立即展開搶修、停水作業，23日下午先恢復供水，今（24）日完成路面刨除加封及交通標線畫設，並在下午3時恢復雙線車道通行。

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新北市災害應變中心立成立前進指揮所，邀集水利局、經發局、交通局、警察局、養工處、板橋區公所、台電公司、自來水公司、瓦斯公司及各電信電視業者積極搶修；由於搶修過程造成周邊民眾用水受影響，板橋區公所積極調度儲水桶，於24個里設置共計53處臨時供水站供民眾取水，協調自來水公司派遣6台水車機動加水，並同步發布新聞跑馬燈、相關社群網站及公布於新北災訊E點通，減少市民民生需求的不便。

據了解，現場管線管徑為1100mm自來水管破裂，開挖修復過程中，因地下埋設瓦斯、固網、電信、第四台等管障甚多，需相關業者配合遷移或確認管線位置，才能持續進行自來水換管作業。新北市災害應變中心要求各項作業過程皆須審慎處理，確定現場安全及避免衍生其他災害。

歷經各單位搶修3日，今日完成搶修，並於下午3時恢復通車，至於周遭店家受害受損，新北市副市長朱惕之稱已要求自來水公司全力補償受災店家需求，市府團隊持續嚴格追蹤賠償進度，確保受災店家能夠迅速獲得協助和賠償。

▲道路搶修部分今完成路面刨除加封，下午已恢復通車。（新北市災害應變中心提供）
▲歷經三日搶修，道路24日下午完成路面刨除加封、恢復通車。（圖／新北市災害應變中心）


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