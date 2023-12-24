范瑋琪寫什麼都錯！只心疼阿本患腦瘤 祈禱文被灌爆「大牙加油」
阿本因為日前透露被醫師診斷出腦動脈瘤，還有正式宣佈同志身分，結果被網友酸是利用「腦瘤、男友」博版面，這讓《模范棒棒堂》「堂主」范瑋琪很心疼。她今（24）日替阿本發祈禱文，誇他善良又讓人放心，結果吸引大批網友補充，在留言處刷一整排「大牙加油」、「大牙也很善良」。
記者蔡依庭／綜合報導
范瑋琪自從在疫情期間為了口罩罵台灣政府「狗官」，從此在台一蹶不振，做什麼、寫什麼都被罵。沉寂3年，她今年舉辦小型個唱試水溫效果不錯，後來宣布開賣大型售票演出，真的萬萬沒想到被枕邊人給一搞，碰上老公陳建州捲入與大牙（周宜霈）＃Metoo事件，在開演前夕突然取消，真的是屋漏偏逢連夜雨，
台灣演藝圈6月吹起＃Metoo運動，大牙控訴前經紀公司「傳奇星」老闆陳建州在2012年香港出差期間有性騷擾舉動，遭對方告民事訴訟求償1000萬元，後來撤告改提刑事加重誹謗，本月19日北檢判處大牙不起訴，也就是陳建州告輸大牙。范瑋琪對此也沒多說什麼，但見到昔日《棒棒堂》班底阿本遭受網路霸凌，今日感性發文誇獎阿本「懂事，體貼又善解人意」，祝福他身體健康。
范偉琪的祈禱文引來眾多網友關切，在IG戰場，又有人留言「阿本有想公布私事嗎？」真的是沒事找碴，阿本見狀立刻回應沒看新聞的網友「我在訪問和社交平台都有提到喔！」不過倒是不少網友因為看了范瑋琪的選圖及發文以為阿本出事了，被虧「范范真是少根筋」。轉頭看向臉書的天地，網友則是刷一整排「大牙加油」、「大牙也很善良」，有意無意在酸范瑋琪和陳建州。
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