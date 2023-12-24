聖誕節「急凍8度」冷到發抖！1圖秒懂一週天氣 週四全台雨彈來襲
冷氣團再襲！明（25）日聖誕節將是未來一週最冷的一天，中央氣象署表示，本波冷空氣強度可能達「強烈大陸冷氣團」，最冷時段落在週一至週二清晨（12月26日），北台灣低溫僅攝氏11至12度，空曠低區還會低攝氏2至3度，出現攝氏8度的極端低溫，且全台白天高溫都不超過攝氏20度，週二白天起回溫，但週四（12月28日）華南雲系北移，全台降雨機率攀升，民眾請持續留意最新天氣預報。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，明日聖誕節至週二清晨，各地低溫都偏寒冷，中部以北、宜蘭攝氏11至12度，南部攝氏12至14度，花東攝氏14至16度，空曠地區更低，白天高溫部分，北部、宜蘭攝氏15至17度，其它地區攝氏18至23度，較慶幸的是，明日各地水氣偏少，全台大多為多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨。
氣象署說明，週二白天至週三（12月27日） 冷氣團減弱，各地維持多雲到晴、東半部零星雨，氣溫也緩緩回升，高溫都來到攝氏20度以上，但入夜還是有涼意；特別要提醒，週四東北季風增強，南方雲系北移，降雨區域較廣，北部、東半部、南部地區都有局部短暫雨，北台灣氣溫略降。
氣象署提及，週五（12月29日） 東北季風影響，北台灣再轉涼，不過白天高溫仍有攝氏21至23度，而南方雲系減少，中南部降雨趨緩，北部及東半部仍有局部短暫雨，週六（12月30日） 東北季風減弱，白天北台灣氣溫回升，東半部仍有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，跨年夜（12月31日） 東北季風再增強，不過水氣少，主要是北台灣轉涼，其它地區氣溫變化不大，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。