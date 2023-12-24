印尼「一帶一路」工廠爆炸！冶煉爐引燃釀13死　6名中國工人罹難

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莫羅瓦利工業園區發言人指出，第一次的爆炸帶動後續的連環爆炸，這是因為維修過程中使用很多氧氣瓶來進行焊接和切割熔爐零件。這起意外發生在當地時間凌晨5時30分，火勢則到早上9時10分才正式撲熄，發言人稱目前受害人數共51人，其中13人死於這次事故，其餘38人輕重傷，正在接受治療；從Instagram等社群平台流傳的影片來看，事發現場有部分員工試圖從高處跳下逃生，另外也有數名工人試圖協助其他人逃難。
報導指出，IMIP是一個以鎳為主的工業園區，由中國青山及其當地合作夥伴印尼本土八星集團（Bintang Delapan Group）擁有，也是中國與印尼開發的「一帶一路」重點項目，中國國家主席習近平更曾親自在國事訪問期間，見證印尼青山園區的設立。
這場爆炸意外是當地中資冶煉工廠今年來的第三起致命意外，印尼監管機構「Mining Advocacy Network」統計，自2019年以來，中蘇拉威西省鎳冶煉工廠至今至少有22名中國、印尼工人喪命。
近年來鎳資源在印尼愈來愈重要，尤其是在2020年該國政府禁止出口未加工的鎳鐵原礦後，鎳鐵廠加工精煉後的資源多半被留在印尼境內，印尼總統佐科威雖一方面全力發展鎳加工產業，但多起鎳鐵廠事故也使工安問題再度引發討論。