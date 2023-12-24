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印尼「一帶一路」工廠爆炸！冶煉爐引燃釀13死　6名中國工人罹難

▲印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）一座中資冶煉爐24日清晨發生爆炸，至今釀成數十人死傷。（圖／翻攝自X）
▲印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）一座中資冶煉爐24日清晨發生爆炸，至今釀成數十人死傷。（圖／翻攝自X）

國際中心楊智傑／綜合報導

印尼與中國共同簽署「一帶一路」倡議，由中國青山集團在印尼蘇拉威西島（Sulawesi）的莫羅瓦利工業園區（Indonesia Morowali Industrial Park，IMIP）成立「印尼青山園區」，並設立鋼鐵廠與鎳鐵廠。今（24）該園區傳出所有的不鏽鋼熔爐爆炸意外，分別有7名印尼人與6名中國工人死於這場意外，還造成共38人受傷。

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根據《路透社》、《法新社》報導，印尼青山不鏽鋼有限公司（PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel，ITSS）一座中國出資的鎳加工廠今晨發生劇烈爆炸，當時正值熔爐進行維修作業，卻因不慎引燃易燃液體，導致隨後的爆炸引爆附近氧氣筒，火勢加劇下造成一共51人受害。

莫羅瓦利工業園區發言人指出，第一次的爆炸帶動後續的連環爆炸，這是因為維修過程中使用很多氧氣瓶來進行焊接和切割熔爐零件。這起意外發生在當地時間凌晨5時30分，火勢則到早上9時10分才正式撲熄，發言人稱目前受害人數共51人，其中13人死於這次事故，其餘38人輕重傷，正在接受治療；從Instagram等社群平台流傳的影片來看，事發現場有部分員工試圖從高處跳下逃生，另外也有數名工人試圖協助其他人逃難。

報導指出，IMIP是一個以鎳為主的工業園區，由中國青山及其當地合作夥伴印尼本土八星集團（Bintang Delapan Group）擁有，也是中國與印尼開發的「一帶一路」重點項目，中國國家主席習近平更曾親自在國事訪問期間，見證印尼青山園區的設立。

這場爆炸意外是當地中資冶煉工廠今年來的第三起致命意外，印尼監管機構「Mining Advocacy Network」統計，自2019年以來，中蘇拉威西省鎳冶煉工廠至今至少有22名中國、印尼工人喪命。

近年來鎳資源在印尼愈來愈重要，尤其是在2020年該國政府禁止出口未加工的鎳鐵原礦後，鎳鐵廠加工精煉後的資源多半被留在印尼境內，印尼總統佐科威雖一方面全力發展鎳加工產業，但多起鎳鐵廠事故也使工安問題再度引發討論。

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