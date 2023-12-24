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蔡依林寵粉揪開趴！得知女歌迷「生活艱辛」當眾灑淚　獻暖心擁抱

▲蔡依林履約粉絲舉辦《JOLIN 編織夢想醜毛衣派對 UGLY SWEATER PARTY》，得知女歌迷照顧小孩心力交瘁，當場感動到落淚、獻上暖心擁抱。（圖／翻攝自LINE MUSIC）
▲蔡依林履約粉絲舉辦《JOLIN 編織夢想醜毛衣派對 UGLY SWEATER PARTY》，得知女歌迷照顧小孩心力交瘁，當場感動到落淚、獻上暖心擁抱。（圖／翻攝自LINE MUSIC）

記者黃雅琪／綜合報導

Jolin蔡依林今（24）日履行一年前在台北跨年演唱會的約定，出席歌迷會舉辦的《JOLIN 編織夢想醜毛衣派對 UGLY SWEATER PARTY》，為了這場派對，Jolin不但特別準備「鐵粉專屬」歌單，更如約穿上Dress Code醜毛衣登場！在唱完第一首歌後，Jolin與歌迷們親切互動，被一名新手媽媽粉絲故事感動到當場落淚，暖心獻上擁抱：「妳真的很棒！」

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▲蔡依林在「醜毛衣派對」上帶來「鐵粉專屬」歌單。（圖／蔡依林歌友會提供）
▲蔡依林在「醜毛衣派對」上帶來「鐵粉專屬」歌單。（圖／蔡依林歌友會提供）
Jolin首唱洗腦新歌〈OH LA LA LA〉，更親自走到台下與歌迷們近距離互動，在「OH LA LA LA變速舞蹈挑戰賽」橋段時，奪冠的女粉絲除獲得禮物之外，更得到對Jolin許願的機會，女粉絲許下與偶像相擁的願望，並希望Jolin能對她說：「妳做得很好了！」原來這名女粉絲是一位新手媽媽，近來因為孩子的狀況身心交瘁，Jolin除獻上溫暖擁抱、信心喊話之外，也被粉絲動人故事感動到落淚。

▲蔡依林如約穿上Dress Code醜毛衣登場。（圖／蔡依林歌友會提供）
▲蔡依林如約穿上Dress Code醜毛衣登場。（圖／蔡依林歌友會提供）
Jolin在2023台北跨年演唱會與歌迷約定好，今日實現諾言出席歌迷會舉辦的《JOLIN 編織夢想醜毛衣派對 UGLY SWEATER PARTY》，並以「醜毛衣」Dress Code訂為今日的主題！現場歌迷們秀出平時鮮少「見客」的醜毛衣，五顏六色各種樣式，讓Jolin一到現場就忍不住仔細端詳，並點名最讓她印象深刻的醜毛衣款式，最後也讓她乾脆認輸表示：「你們真的都很認真！」

此外，Jolin親自嚴選並且搜集了許多歌迷歷來點歌的曲目，先以新歌〈OH LA LA LA〉開場，接著演唱〈心型圈〉、〈親愛的對象〉，甚至還帶來經典的〈日不落〉、〈馬德里不思議〉、〈舞孃〉、〈反覆記號〉等曲，中途還開放點歌環節，Jolin有求必應令歌迷們聽得好過癮。

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