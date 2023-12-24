T1／林信寬保持信心射爆戰神 雲豹教頭讚2菜鳥：總是有人跳出來
桃園台啤雲豹今(24日)作客臺北戰神交手，雲豹靠著全場三分球投29中13，用外線射爆戰神，終場以109：102獲勝，其中林信寬在第三節單場轟近5顆三分求，攻下個人生涯新高的19分，他說：「儘管我上半場沒有攻下分數，但還是通過積極防守為球隊注入活力，而且一直保持自信進入下半場，最後充分利了每一次出手機會，將球投進。」
記者路皓惟/綜合報導
兩隊上半場打得較為膠著，桃園雲豹雖失誤較多，但第二節開始團隊控制失誤並超前比分，上半場打完取得52比47領先，下半場在林信寬帶領下團隊外線大爆發，單節投進8顆3分，其中林信寬9投5中，成為比賽勝負關鍵。
「今天比賽上半場自己沒有太多分數進帳，用防守給予球隊能量。」林信寬表示，「我在場上第一要件是拚防守，保持信心到下半場，機會總是會來到，這一場比賽我們第三節領先到18分，但後來被追回10分內，也是未來需要修正地方。」
林信寬打出生涯代表作，雲豹總教練歐森(Michael Olson)表示：「這一場信寬打得很好，球隊總是有人能跳出來是很棒的事情，特別是高錦瑋、林信寬兩名菜鳥。」歐森也給隊上的資深老將讚賞，「他們不會吝嗇分享，大家持續溝通，一切為了團隊贏球。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁