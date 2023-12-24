批綠圍剿柯文哲炒地「無恥」 黃國昌控陳明文買萬坪農地炒房
柯文哲日前爆出名下農地違規蓋停車場，引發綠營圍剿；民眾黨不分區立委候選人黃國昌今（24）日出面反控綠營「無恥沒下限」表示，並指控立委陳明文以妻子名義成立公司，收購農牧用地，接著變更地目興建廠房，「這個才叫炒地」。
記者邱新博／台北報導
「民進黨的無恥，真的沒有下限。」黃國昌表示，柯文哲在2008年購入一塊在約700坪中、持分二十四分之五（5/24）的特定農業區土地，在迄今長達15年的期間中，沒有移轉買賣、沒有變更地目，結果被民進黨從上到下，從總統候選人賴清德到綠色電視台，狂打柯文哲的「炒地鍊金術」，「這樣叫炒地？你們的腦子到底裝了什麼？」
黃國昌表示，2021年蔡英文政府推出「百億冷鏈計畫」，綠委陳明文馬上以妻子名義在2021年夏天成立「安福冷鏈」公司，收購嘉義朴子「特定農業區」的農牧用地，然後申請將3.9公頃的「特農用地」變更為「特定目的事業用地」，準備興建近萬坪廠房；對於英系大將陳明文的公司所提出「特定農業區」用地變更申請，蔡政府的農委會與嘉義縣政府自然是立馬同意，馬上配合。
黃國昌痛批，陳明文要大舉興建上萬坪廠房的地點是「第1級環境敏感地區之優良農地」，一點也不重要，是否符合區域發展及國土規劃，更是無關宏旨，「什麼叫炒地，這個才叫炒地」，他更在最後再度強調，「民進黨的無恥，沒有下限！」