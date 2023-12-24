靠眼神就能說話！中國大學生發明「自動打字帽」 還能轉語音訊息
中國長春理工大學日前舉辦電子科技展，其中一項由通訊工程系學生團隊研究發明的「傳音帽」獲得大量關注。根據團隊介紹，這款穿戴裝置能將佩戴者的大腦電波進行分析與轉化，讓使用者只要用眼神就可以「操控鍵盤」完成打字交流的行為，能幫助語言障礙者實現無障礙溝通。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國長春理工大學這幾年來建立舉辦電子科技展的傳統，2018年就曾因「人體意念控制書本自動翻頁系統」掀起不少討論，日前由長春理工大學通訊工程專業學生郝梓程率領的團隊則在今年電子科技展上分享了其研究結果。
根據研發團隊介紹，這款「傳音帽」借助人機界面技術，通過讀取大腦活動將大腦電波訊號轉換為指令，佩戴者只要用眼神就可以選擇螢幕上的字，甚至可以將打出來的文字訊息再轉換成語音訊息，研發團隊負責人郝梓程說，這項發明可以幫助語言障礙者進行無障礙溝通。
郝梓程與團隊在耗時2年左右後完成這項發明，研發團隊也憑藉這項發明，在中國第十六屆國際先進機器人及模擬技術比賽中獲得了第一名。團隊稱，目前該影片展示的字元畫面是為了更好地展示這項技術而單獨設計的，接下來會針對相應設備進行下一步的完善，使該技術的應用範圍更加廣泛。