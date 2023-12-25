2023年全球十大新聞（上）╴世界局勢持續動盪　以哈衝突首當其衝

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要說2023年最讓人震驚的區域事件，大概要屬以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）開戰，這場衝突於哈馬斯10月7日突襲以色列南部後爆發，以色列軍隊旋即報復性空襲加薩走廊，並著手準備對加薩展開地面入侵。
該衝突是該地區自贖罪日戰爭以來，數十年最激烈的戰事，成千上百的平民、將士因此死亡，包含外國公民，還有數百人被哈馬斯擄為人質。儘管雙方一度在卡達斡旋下達成臨時停火協議，並互相釋放囚犯及人質，但該協議結束後雙方又展開激戰。
過程爭議不斷，雖然西方世界普遍譴責哈馬斯不應實施恐怖行動、突擊以色列，但隨著加薩人道危機加劇、中東諸國聲援巴勒斯坦、以色列軍隊誤殺自家人質、納坦雅胡政府民調持續下滑等狀況發生，風向似乎較剛開戰時有所轉變。
此外，以哈衝突引發的區域危機，還包含紅海、亞丁灣一帶，由於葉門胡塞組織對哈馬斯的聲援，頻頻以飛彈、無人機襲擊外國商船，全球知名航運公司陸續改道，運輸成本、航程時間都因此大增，也再對國際供應鏈造成衝擊。
2. 中共高層動盪 整肅與死亡
中國已過一年，政軍高層頻傳動盪，先是解放軍火箭軍高層多人遭撤換、接受反腐調查，就連已退役3年的火箭軍副司令員吳國華也盛傳7月初輕生，身亡多日才發訃聞一事啟人疑竇。再來又是前外交部長秦剛、前國防部長李尚福陸續失蹤。
秦剛因2023年6月25日後就未曾公開露面，缺席多個重要外交活動而引發外界猜測，直到7月25日第十四屆全國人大常委會提前召開第四次會議，免除秦剛外交部長職務，由前任外長王毅「回鍋」接任，此時距離秦剛當上外長還不到7個月，為中華人民共和國歷任外交部長任期最短。2023年10月24日，十四屆全國人大常委會議閉幕表決，更免去秦剛的國務委員職務，消息指出，秦剛被免職是因為與傅曉田有婚外情，私生子甚至在美國出生。12月6日，美國媒體《政客》踢爆，秦剛已於7月末在北京一家醫院死亡，死因可能是酷刑或輕生，但有關消息無法被明確證實。
至於前國防部長李尚福也是從2023年8月後就再也沒公開露面，時間點與秦剛失蹤相近；10月24日，十四屆全國人大常委會第六次會議決定，免去李尚福的國務委員、國防部部長、國家軍委委員等職務，此時距離他接替魏鳳和成為國防部長也還不滿1年。
不過比起秦剛、李尚福等人，2023年下半年中國官場最震撼的，莫過於前國務院總理李克強之死，根據官方說法，李克強10月27日因心臟病在上海去世，享壽68歲，事發突然，加上中共高層人事地震頻傳，不少輿論都質疑其死因不單純；此外，由於中共前領導人及高層，長期受到特供以及完善醫療照顧，很少會60多歲、70多歲就去世，加上李克強心臟病發後也不是被送往上海最先進的心臟專科醫院，各種陰謀論甚囂塵上。
3. 福島核廢水排放 中日緊張
2011年3月的東日本大地震，海嘯導致福島第一核電廠冷卻系統受損、3個核子反應爐熔毀，為了冷卻熔化的核燃料，不得不持續向反應爐注入海水，卻也因此產生大量受到污染的冷卻水。
在經過多年研議和配套措施討論後，日本政府於2023年8月24日，在國際原子能總署（IAEA）的監督和背書下，啟動福島核廢水排海作業，將放射性廢水過濾和稀釋後，逐步排入海洋。
此舉引發中國、韓國等鄰國不滿，民間抗議聲浪不斷，尤其中國有許多國民都跨海撥打騷擾電話，上至日本大使館、東京電力公司，下至一般日本民眾和商家都深受其擾，中日關係也因此惡化，後續衍伸出一連串中日社會互相排斥事件，包含中國網紅不滿日本餐廳禁止中國人入內，輪番上門聲討並拍片上傳，引發熱議。
4. 東南亞詐騙頻傳 中緬清剿電詐之戰
東南亞詐騙集團猖獗，近年亞洲多國人民，特別是中國人被拐至當地從事電信詐騙，最終淪為豬仔，甚至被虐打、摘器官等事件層出不窮，各國都紛紛展開營救行動，其中又以緬甸苗瓦迪的KK園區最為臭名昭彰，由於緬甸局勢動盪不安，加上各方勢力複雜角力、利益相互勾結等，讓打擊詐騙集團成了棘手難題。
不過今年下半年，中國政府決定「斬草除根」，先後抓捕果敢四大家族的直系血親，以及武裝護詐的「明氏家族」三大頭目，「剿匪」決心強烈。此外，緬甸多個少數族裔反抗勢力，如若開軍 （Arakan Army，AA)、德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）、緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）組成的「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance），也與其它追求民主的武裝團體合作，以區域和平、對抗中緬邊境線上詐賭中心為訴求，與政府軍在邊境展開多條戰線攻防。
有外媒指出，緬北戰事激烈，清剿電詐集團的行動如火如荼，與地方武裝組織的衝突，也讓緬甸軍政府面臨自政變以來，最嚴重的生存威脅。
中國外交部並宣稱，中緬持續加強打擊電信詐騙等跨境違法犯罪合作，取得顯著成效，將同相關各方繼續嚴厲打擊電信詐騙等跨境違法犯罪活動，維護兩國邊境地區秩序和安寧。分析認為，儘管北京自從2021年緬甸政變後，一直對軍政府表達支持，但可能是對緬甸軍政府因應電詐無力感到失望，而默許緬北叛軍展開行動。
5. 瓦格納叛變 普里格津之死
俄烏戰爭開打快2年了，但2023年仍發生不少影響戰況的大事，如瓦格納軍團叛變、瓦格納首腦普里格津之死就是一例。
2023年6月23日，俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津，聲稱俄羅斯國防部以飛彈襲擊集團後方營地，隨後發動兵變，怒指俄國軍方在戰場上疏於領導，導致俄國將士慘重，還對瓦格納集團發動襲擊，基於上述指控，普里格津除了要求俄羅斯起訴國防部長蕭依古以外，還進行「正義的進軍」，將部隊從烏克蘭撤回俄羅斯頓河畔羅斯托夫，並與當地俄國武裝部隊交火，占領了沃羅涅日市及頓河畔羅斯托夫所有軍事設施。俄國國防部則否認普里格津的指控，調遣部隊進駐首都莫斯科加強警戒。
雖然情況一度危急，但後來在白俄羅斯總統盧卡申科調停下，瓦格納集團停止於俄羅斯領土行動，調轉返回野戰軍營。不過就在叛變事件後約2個月，普里格津的私人座機就在8月23日墜機，機上7名乘客及3名機組人員全數罹難。多家外媒分析都直言，此事不是意外，而是蒲亭對俄國反對派精英發出的嚴肅警告-背叛者死。