棒球／臺北城市盃青少棒港女投手超吸睛！古凱琳：打球很有成就感

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「我原本是明天先發，原本以為要贏了，沒想到最後會上去投。」翁梓傑笑說：「超緊張的，一上碰到對方第四棒。本來想讓他打成內野滾地球，好險結果都是好的。」
翁梓傑的好投幫助中繼投手方品嚴、石伯宇安全下莊，兩人賽後都向他致謝，展現戰友情誼。當中方品嚴前役對戰嘉義民生國中轟出陽春砲，是國中生涯第四發，不過他對今天自己攻守表現不甚滿意。
「天氣太冷了，而且熱身有點不夠。」方品嚴笑說，總教練馮文龍一直在旁邊「練痟話（liān-siáu-uē，亂講話的意思）」，讓他稍微放鬆一些，「他平常不會這樣，我還特地轉頭看是誰，但我知道他的用心。」
目前在小聯盟匹茲堡海盜奮鬥、今年WBC大放異彩的鄭宗哲就是鶴聲校友，日前他返校獲頒榮譽傑出校友獎，也跟棒球隊學弟見面。翁梓傑表示見到學長相當開心，「他鼓勵我們加油，用力揮棒。也祝福學長早日上大聯盟。」
有意思的是，方品嚴跟翁梓傑都在日前中信盃語文寫作大賽獲得國中組特優，主題都是描述自己對棒球生活的感觸，馮文龍笑說：「品嚴是個天馬行空的孩子，梓傑則是品學兼優。雖然我們是體育班制度，我還是希望他們多讀書，盡好學生的本分。」
另一場賽事，中國香港總教練是來自台灣、曾打過中華職棒興農牛、義大犀牛的陳柏丞，月初亞錦賽也是香港隊教練團成員，本屆城市盃率領U15代表隊來台取經。
「在那邊待了一陣子，我相信香港是有發展空間的，我也建議他們要重視基層，不要讓成棒代表隊實力落差太大，現在U12、15都有起色，是好的開始。」陳柏丞說。
由於香港學生球隊為俱樂部形式，陣中有兩位女子選手，包括隊長古凱琳、外野手李天悅，在青少棒相當罕見。當中古凱琳是陳柏丞眼中的璞玉，有機會往更高層級發展。香港女棒在WBSC排名世界第7，相較男棒確實更有跟世界交手的本錢。
談起棒球啟蒙，古凱琳5歲跟著姊姊打棒球，「但打了2年她就不打了，反而是我一路待到現在，好像是被她拋棄一樣。」古凱琳笑說，雖然主要擔任投手，但把球打出去很有成就感，希望可以一直打下去。
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