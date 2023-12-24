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批侯友宜鄉愿　賴清德：對和平可以有理想、但不是幻想

▲賴清德質疑侯友宜到底鄉愿到什麼程度，竟講出「中華民國《憲法》是兩岸護國神山」。（圖／記者陳佩君，2023.12.24）
▲賴清德質疑侯友宜到底鄉愿到什麼程度，竟講出「中華民國《憲法》是兩岸護國神山」。（圖／記者陳佩君，2023.12.24）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜在造勢場合砲轟賴清德，在公辦電視政見發表會稱「中華民國是神話」，是看不起《憲法》。對此賴清德今（24）日受訪時反擊稱，政見發表會上每句話都有紀錄，沒想到侯友宜竟扭曲攻擊他到這種地步，這非常不應該，另對於侯友宜稱「中華民國《憲法》是兩岸護國神山」，他認為對和平可以有理想，但不能夠有幻想，到底是鄉愿到什麼樣的程度？

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對於侯友宜批評賴清德稱「中華民國是神話」，是看不起《憲法》，賴清德說，政府舉辦政見發表會上，公開場合每一句話都有紀錄，沒想到侯友宜竟然扭曲攻擊他到這種地步，非常非常不應該。

賴清德說，自己的確質疑侯友宜一方面要守護中華民國，另一方面接受一個中國原則九二共識，去年習近平在中共二十大上強調，九二共識就是一個中國原則，就是一國兩制，沒有中華民國存在空間，在這種狀況下如何接受九二共識又守護中華民國？

賴清德也強調，和平要看實力，不能靠侵略者的善意，對和平可以有理想，不能夠有幻想，反問中共是否會認定中華民國《憲法》？相信社會想一想就會清楚知道，而侯友宜在政見會上公開說「中華民國《憲法》是兩岸護國神山」，質疑到底是鄉愿到什麼樣的程度？

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