熱狗被昔日仇人踢館認輸「我是畜生」 徐懷鈺開嗆：別說你不懂事
「MC HotDog」熱狗連2天在小巨蛋舉辦《髒藝術家》演唱會，今（24）日尾場下午就開唱，其中最高潮的莫過於，曾被他寫歌罵「能紅幾年」的徐懷鈺（Yuki）登場。熱狗為迎接已泯恩仇的徐懷鈺，還把對方經典歌曲《我是女生》歌詞改編「我是畜生」，他們台上大方聊往事，徐懷鈺先發制人開嗆：「不要說你年輕不懂事，我們2個同年齡好嗎！」頓時讓熱狗無法招架。
記者蔡依庭／台北報導
熱狗等了10年再度站上小巨蛋，在台灣可說是非常有影響力的饒舌歌手，2天演唱會除了嘉賓不同之外，就連演唱會曲目也有所變化，且他記憶力驚人不用提詞機，背了近3萬3千字的歌詞，給足了給迷滿滿的誠意。
熱狗唱到新歌《怪物》時音樂突然暫停，熱狗笑說：「為什麼音樂停了，難道是有人要來踢館嗎？」現場傳來「九天玄女降落舞台」，嘉賓徐懷鈺帶超大舞群上台，2人雖然是首度同台但十分有默契。
唱到第2首歌《我是女生》，熱狗改編成「我是畜生」、「Yuki真的來了，我嚇到在吃手手」、「我不是勞勃狄尼洛，我不會寫那奇怪的詩」，熱狗以全新的歌詞巧妙回應「我是女生」，讓徐懷鈺都忍不住笑場。他們其實早已沒嫌隙，在台上大方聊當年的舊恨，徐懷鈺也變身小辣椒嗆：「不要說你年輕不懂事，我們同年齡好嗎！」熱狗慎重致歉，「其實我小時候覺得妳超正，但又不可能接近，所以我故意去罵妳，想吸引妳注意。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁