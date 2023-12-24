觀察／賴清德環島拼圖落幕！18縣市端牛肉難激熱情、突破同溫層

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對於國政藍圖，賴清德先前在台北舉行多場記者會，向國人報告他的「國家希望工程」，據悉，在國政藍圖結束後，賴清德仍希望親自到地方、向鄉親端出政策牛肉，同時再繞台灣一圈、用歡樂的形式與鄉親互動，也因此才會有環島拼圖的構想。
持平而言，「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼圖創意十足，賴團隊期盼用正向力量，將選舉打造為「民主嘉年華」，以此對比與對手不同，「我們是因愛而相聚，非仇恨動員」，同時邀請鄉親共同參與拼圖，用一縣市拼出一個字帶出本次選舉主軸，也代表必須集結眾人之力，「少一塊拼圖」都不可以之意。
此外，這次活動亮點之一，就是賴清德會帶動唱跳競選主題曲「挺台灣應援曲」及「路」兩首歌，幕僚本來想說賴清德會拒絕唱跳，沒想到賴竟「毛遂自薦」，主動說自己想親自唱、跳，讓他相當驚呼，四天下來，賴的舞技、歌技「大耀進」，展現誠意化身「德仔哥哥」，還會主動邀請台下鄉親一起跳動。
除了唱跳外，賴清德也親自走入地方向鄉親報告縣市願景，大談城市升級規劃，只是冷冰冰、長達10幾分鐘的政策說明、宛如念稿般，未太多的情感訴求，對於在地鄉親而言，較難有共鳴，也難激起民眾火花，走訪全台一圈下來，嘉義、台中、屏東、桃園民眾反應還算熱情，但以最終站、台北站，由「小英之友會」動員出來的最為熱烈，甚至還有民眾站在椅子上觀看「賴蕭」。
雖然本意要是要端出「牛肉政策」，但第一天、第二天下來，就是排字、暢談政策，並無太大亮點，也因此在第三天、往北走時，賴清德一改只談政策的立場，砲火逐漸猛烈，第三天上午到南投就怒斥國民黨立委馬文君阻擋國防預算，接續到台中更批評對手侯友宜「凱旋苑」所收的租金比101大樓還貴、柯文哲「炒作農地」，變更地目賺大錢，接著今天到新竹市、台北市時，則主動回應國民黨副總統候選人趙少康「老大說」，增添話題，也要激起民眾共鳴與熱情。
拼字透過地方組織動員 年齡層偏高
據賴陣營規劃，該活動屬於中小型造勢，每場動員人數約千人，主要由地方組織動員而來、年齡層偏高，尤其星期四、五非假日的活動，幾乎都沒有年輕人，直到星期六、台中場，才有年輕人現身。
另一方面，在選舉前夕的頻繁動員，只為排出18個字的競選口號，也讓地方頗有微詞，包含活動訊息通知太晚、短時間疲乏動員、一大早就動員鄉親等，一名地方幕僚私下搖搖頭、抱怨說，在同一時間，就有另一場造勢活動在進行，拼圖活動結束後還要趕場。
對於活動呈現結果，輔選人士認為，「尚可」，而這樣說法是謙虛，該活動目的是要為選舉最後期做暖身，並累積能量，同時分層次進行，如第一部曲就是由護國海鯤號巡迴全台打頭陣，接著是賴清德的全台環島拼圖，藉此拉出最後重頭戲，黨公職站路口輔選及選前黃金周；至於環島拼圖是否會有動員疲乏問題，該人士則認為，不會，每個場次僅是千人的動員，因此不至於。
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