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釜山直擊花絮／安心亞-4°C凍僵還是美　黃騰浩像極蒼白喪屍噴幹話

▲安心亞（左圖）-4°C凍僵了還是美，黃騰浩（右圖）卻冷到像極了蒼白喪屍。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影、記者蔡依庭攝）
▲安心亞（左圖）-4°C凍僵了還是美，黃騰浩（右圖）卻冷到像極了蒼白喪屍。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影、記者蔡依庭攝）

記者蔡依庭／釜山報導

安心亞和黃騰浩日前飛去韓國釜山拍攝客台《女孩上場2》求婚戲碼，製作方魔幻時刻電影邀媒體到場探班，在日日都是零度以下，安心亞都已經凍僵了，還是美到不行、氣色非常好，反觀黃騰浩，一行人在美麗的甘川洞探班，只見他凍得臉色蒼白、全身發抖，恰巧在釜山讓人想到《屍速列車》，他就像個喪屍般敬業上工。下了班受訪為了讓訪問有梗，他東湊西湊硬要想梗，但可能實在太難，竟然偷了記者吃晚餐的經歷，像鬼打牆似的說了又說，聽到都膩了，但也從中發現黃騰浩從當年防備心強、一個酷樣不說話的大男孩，轉變成幹話一堆的有趣熟男。

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▲安心亞（左圖）-4°C凍僵了還是美，黃騰浩（右圖）卻冷到像極了蒼白喪屍。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
▲安心亞無時無刻保持女神模樣。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
戲劇線記者出差在幹嘛呢？就是等啊等，像是進入一個跟團活動，一團人被載去這又載去那，等著演員拍戲空檔，抓緊時間採訪。疫情後國門打開，出差似乎有增加的趨勢，但相對於娛樂圈的鼎盛時代，戲劇線從幾乎能夠年年到各地探班到現在，其實機會已下降許多。在今年，首場大型飛出國探班活動，就是這回的釜山行。身為電視台「國家隊」公廣集團的客家電視台，與製作單位魔幻時刻電影大手筆邀請12間平面文字記者到釜山探班，可見他們對《女孩上場2》的高度重視。

▲黃騰浩冷到生無可戀。（圖／記者蔡依庭攝）
▲黃騰浩冷到生無可戀。（圖／記者蔡依庭攝）
這部戲已經是續集，為了凸顯出不同的故事軸，演員都換了一批，更首次與韓國製作團隊合作，在拍攝現場也可見韓國廣播公司（KBS）到場側拍。然而在寒冷的日子裡，眾多記者盯著演員，人類無法控制的自然現象全都被記錄下來，安心亞就分享本來根本不會彈舌技能，但在攝氏零下的釜山，不用練就學會了，不想彈都不行。

但這幾日的探班，黃騰浩看起來最淒慘，由於定裝時早已確定服裝搭配，他僅能穿著薄薄的西裝褲、上身套了3件薄衣，就算穿了發熱衣也沒用，因為他身上只有「寒氣」，鎖不住熱能。只要導演一喊卡，他立刻披上外套、找暖爐取暖，連安心亞手上的咖啡掉地，都無心幫忙整理，下戲後竟沖了一小時的熱水澡才回暖。

▲安心亞、黃騰浩在甘川洞拍攝浪漫求婚戲碼，實際上兩人要冷斃了。（圖／記者蔡依庭攝）
▲安心亞、黃騰浩在甘川洞拍攝浪漫求婚戲碼，實際上兩人要冷斃了。（圖／記者蔡依庭攝）
黃騰浩除了身體的冷，不知是否年紀長了，冷颼颼的幹話也是一堆，該怎麼形容呢？他就像是下凡回到人間，講話比較接地氣，一改過往悶騷或者是害羞的個性，幹話滿天飛。例如人人知道記者寫稿要有梗做主題，但可能就真的想不出來，加上他們當時也才剛到韓國，黃騰浩甚至只去48小時，到底是能聊出啥，他絞盡腦汁分享，後來不知發什麼神經，愛上了某大報記者的吃生章魚經驗，就偷來當自己的故事，說個不停，實際上他心心念念的只有買芝麻油，哪有空吃章魚。

黃騰浩難得可以卸下酷樣，講大男孩都忍不住的幹話，真的是名副其實的「不忍了」，可是最後已不知他哪句話是真、哪句話是假。當然也有可能是因為當天訪問並沒有攝影機在現場，記者也很單純僅有12家平面，相對來說藝人也較能放輕鬆，比較沒有包袱，就像安心亞在嘴黃騰浩約個晚餐還沒聯絡方式時，直率地講出台灣道地口頭禪「他媽的」，像這樣「真」的表現不可能在平時記者會發生。

▲黃騰浩冷到臉色蒼白。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
▲黃騰浩冷到臉色蒼白趕緊補妝增加血色。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
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