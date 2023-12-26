釜山直擊花絮／安心亞-4°C凍僵還是美　黃騰浩像極蒼白喪屍噴幹話

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這部戲已經是續集，為了凸顯出不同的故事軸，演員都換了一批，更首次與韓國製作團隊合作，在拍攝現場也可見韓國廣播公司（KBS）到場側拍。然而在寒冷的日子裡，眾多記者盯著演員，人類無法控制的自然現象全都被記錄下來，安心亞就分享本來根本不會彈舌技能，但在攝氏零下的釜山，不用練就學會了，不想彈都不行。
但這幾日的探班，黃騰浩看起來最淒慘，由於定裝時早已確定服裝搭配，他僅能穿著薄薄的西裝褲、上身套了3件薄衣，就算穿了發熱衣也沒用，因為他身上只有「寒氣」，鎖不住熱能。只要導演一喊卡，他立刻披上外套、找暖爐取暖，連安心亞手上的咖啡掉地，都無心幫忙整理，下戲後竟沖了一小時的熱水澡才回暖。
黃騰浩除了身體的冷，不知是否年紀長了，冷颼颼的幹話也是一堆，該怎麼形容呢？他就像是下凡回到人間，講話比較接地氣，一改過往悶騷或者是害羞的個性，幹話滿天飛。例如人人知道記者寫稿要有梗做主題，但可能就真的想不出來，加上他們當時也才剛到韓國，黃騰浩甚至只去48小時，到底是能聊出啥，他絞盡腦汁分享，後來不知發什麼神經，愛上了某大報記者的吃生章魚經驗，就偷來當自己的故事，說個不停，實際上他心心念念的只有買芝麻油，哪有空吃章魚。
黃騰浩難得可以卸下酷樣，講大男孩都忍不住的幹話，真的是名副其實的「不忍了」，可是最後已不知他哪句話是真、哪句話是假。當然也有可能是因為當天訪問並沒有攝影機在現場，記者也很單純僅有12家平面，相對來說藝人也較能放輕鬆，比較沒有包袱，就像安心亞在嘴黃騰浩約個晚餐還沒聯絡方式時，直率地講出台灣道地口頭禪「他媽的」，像這樣「真」的表現不可能在平時記者會發生。
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