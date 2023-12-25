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聖誕節開工快樂！7-11拿鐵買2送2　全家拿鐵「第2杯9元」可寄杯

▲聖誕節開工也要快樂！7-11今最後一天「厚乳拿鐵、榛果拿鐵」買2送2；全家單品咖啡「第2杯9元」，且能線上寄杯跨店取。（圖／業者提供）
▲聖誕節開工也要快樂！7-11今最後一天「厚乳拿鐵、榛果拿鐵」買2送2；全家單品咖啡「第2杯9元」，且能線上寄杯跨店取。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

聖誕節開工不憂鬱，3大超商誠意滿點推出聖誕咖啡優惠。全家今（25）天一日限定單品咖啡第2杯9元，且還能線上寄杯；OKmart在聖誕節當天，美式咖啡、拿鐵買2送2；7-11門市也有厚乳拿鐵、榛果拿鐵買2送2；星巴克暖喝椰奶那堤買一送一。《NOWnews》算好每杯原價、平均特價，一篇掌握怎麼喝最省錢。

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🟡全家便利商店

📍APP｜限12月25日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家聖誕節限定，上午10時開賣大杯單品美式、大杯單品拿鐵第2杯9元。（圖／手機截圖）
▲全家聖誕節限定，上午10時開賣大杯單品美式、大杯單品拿鐵第2杯9元。（圖／手機截圖）
🟡OKmart

📍門市｜限12月25日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

▲3月1日當天限定，大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵，不限冰熱同品項買2送2。（圖／OKmart提供）
▲OKmart聖誕節一日限定，大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵，不限冰熱同品項買2送2。（圖／OKmart提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜12月25日
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

◾焙烤榛果風味拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）

◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價24元）

▲「厚乳拿鐵」加量20%乳量，11月15日上市就有買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11「厚乳拿鐵」奶量增加20%，主打一杯喝起來「不苦的咖啡」，聖誕節當天買2送2。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至12月29日
◾特大杯美式／拿鐵12杯580元，6.9折（原價70元、特價48元）

◾西西里風系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）

◾純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）

◾風味拿鐵系列熱飲12杯470元，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡

▲APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
▲APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
🟡星巴克
即日起至12月29日期間，星禮程會員使用APP行動預點，單筆結帳輸入「一起喝椰奶那堤」，享大杯椰奶那堤買一送一，每筆訂單限優惠1組，活動期間不限購買次數。

如果想喝點別的，快把握「耶誕數位體驗」，活動剩最後3天，玩遊戲就能輕鬆獲得「特大杯好友分享」，享特大杯飲料買一送一。尤其每年聖誕節必喝的太妃核果那堤，今天上班來一杯充滿儀式感。

🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）

▲咖啡、手搖飲料控出動！聖誕2023「8大手搖飲料買一送一」優惠，一次整理烏弄、TEA TOP、初韻、頃刻間、85度C、旺月捌好康，鶴茶樓「每杯只要1元」，星巴克也有買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每年聖誕節必喝的「太妃核果那堤」，把握最後倒數3天爽喝買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

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