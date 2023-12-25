聖誕節開工快樂！7-11拿鐵買2送2　全家拿鐵「第2杯9元」可寄杯

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📍APP｜限12月25日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡OKmart
📍門市｜限12月25日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月25日
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾焙烤榛果風味拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價24元）
📍APP｜即起至12月29日
◾特大杯美式／拿鐵12杯580元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾西西里風系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾風味拿鐵系列熱飲12杯470元，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
🟡星巴克
即日起至12月29日期間，星禮程會員使用APP行動預點，單筆結帳輸入「一起喝椰奶那堤」，享大杯椰奶那堤買一送一，每筆訂單限優惠1組，活動期間不限購買次數。
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