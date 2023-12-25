HBL／泰山以81:79氣走南山晉級八強！要打外卡戰多待高雄一天

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但沒想到三民73：69贏高苑，兩隊同為1勝4敗，接下來的三重對1勝3敗的錦和，三重就得贏球才能晉八，反之，開季3連敗，第4戰贏三民才開胡的錦和，則拜三民稍早贏高苑之賜，原來須贏三重6（含）分以上才能晉級，現這因素取消，錦和只要贏球就出線，與三重平起平坐。
最終錦和靠第三節的27：14攻勢，突破上半場49：51落後2分僵局，反以76：65超前11分進入末節，且手風愈順，成功關門，96：81的15分大差距，打敗本較看好的三重，拉出強勢的2連勝尾盤，兩隊同為2勝3敗，比對戰關係，錦和贏搭上末班，繼110學年首拿第八後，2度晉八強。
錦和夏友杰26分8助攻，程彥荃11分11籃板，林亮宏10分10籃板，兩人都「雙十」，三重張劭安3記三分球11分14籃板也「雙十」，輸球後退至B組第四，掉外卡賽，但與A組第四南山，25日都輪空，先由B5三民對A6宜中、A5南湖對B6高苑，兩支勝隊26日各自挑戰南山、三重，兩支勝隊八強末班。
三民所以躍居B組第五，係贏高苑後雙方同為1勝4敗，比對戰三民贏，而排第五，高苑第六，三民4人上雙，蔣杰紘18分12籃板「雙十」，欒承威18分7籃板5助攻。
A組則南湖75：71力克宜中，分列五、六名，南湖幸宇勝26分、蔡學墉5記三分球拿21分。
至於稍早贏南山晉級的泰山，4人上雙，李約23分，再寫個人新高之外，莊杰閎14分7籃板8助攻2抄截也很關鍵，莊杰閎說：「我國小一年級練跆拳道，小二改柔道，小四時籃球校隊教練看我速度挺快，問我要不要打籃球，就這樣一頭栽進來到今天。」
他說，開始爸媽不支持，因得唸書，後來進校隊，一練完球，立馬安排老師課後輔導，家人才同意，至於自己投籃，尤其中距離挺準，係現在每天一早六點半，先跟李約等人練投，晚上練完又留下投籃，得以有不錯的準頭。
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