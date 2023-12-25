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HBL／泰山以81:79氣走南山晉級八強！要打外卡戰多待高雄一天

▲HBL泰山莊杰閎14分7籃板8助攻2抄截，氣走南山晉級八強。（圖／高中體總提供）
▲HBL泰山莊杰閎14分7籃板8助攻2抄截，氣走南山晉級八強。（圖／高中體總提供）

記者吳政紘/綜合報導

HBL男子籃球賽12強賽，109學年隊史首冠、近兩季各掉第四、第六的泰山，克服三節打完57：62落後給近３季第二南山5分的困難，末節拉出24：17攻勢，含高三後衛莊杰閎拿重要8分，得以在終場前2分多鐘反超，硬是81：79 後來居上氣走南山，累計3勝2敗排A組第三，直接晉級八強，也是108學年起連5季、隊史14度晉八，反之，南山2勝3敗退居A組第四，掉至外卡賽，尋求復活。

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B組最後一席直接晉級，則有戲劇性發展，上季第八三重商工，帶著2勝2敗打末役對錦和，贏球就晉級，如果輸球，且上役高苑擊敗三民，三重只要輸錦和5（含）分以下，仍可排B組第三晉級。                  

但沒想到三民73：69贏高苑，兩隊同為1勝4敗，接下來的三重對1勝3敗的錦和，三重就得贏球才能晉八，反之，開季3連敗，第4戰贏三民才開胡的錦和，則拜三民稍早贏高苑之賜，原來須贏三重6（含）分以上才能晉級，現這因素取消，錦和只要贏球就出線，與三重平起平坐。                                                                

最終錦和靠第三節的27：14攻勢，突破上半場49：51落後2分僵局，反以76：65超前11分進入末節，且手風愈順，成功關門，96：81的15分大差距，打敗本較看好的三重，拉出強勢的2連勝尾盤，兩隊同為2勝3敗，比對戰關係，錦和贏搭上末班，繼110學年首拿第八後，2度晉八強。                                                          

錦和夏友杰26分8助攻，程彥荃11分11籃板，林亮宏10分10籃板，兩人都「雙十」，三重張劭安3記三分球11分14籃板也「雙十」，輸球後退至B組第四，掉外卡賽，但與A組第四南山，25日都輪空，先由B5三民對A6宜中、A5南湖對B6高苑，兩支勝隊26日各自挑戰南山、三重，兩支勝隊八強末班。                                            

三民所以躍居B組第五，係贏高苑後雙方同為1勝4敗，比對戰三民贏，而排第五，高苑第六，三民4人上雙，蔣杰紘18分12籃板「雙十」，欒承威18分7籃板5助攻。                                            

A組則南湖75：71力克宜中，分列五、六名，南湖幸宇勝26分、蔡學墉5記三分球拿21分。                                                 

至於稍早贏南山晉級的泰山，4人上雙，李約23分，再寫個人新高之外，莊杰閎14分7籃板8助攻2抄截也很關鍵，莊杰閎說：「我國小一年級練跆拳道，小二改柔道，小四時籃球校隊教練看我速度挺快，問我要不要打籃球，就這樣一頭栽進來到今天。」                          

他說，開始爸媽不支持，因得唸書，後來進校隊，一練完球，立馬安排老師課後輔導，家人才同意，至於自己投籃，尤其中距離挺準，係現在每天一早六點半，先跟李約等人練投，晚上練完又留下投籃，得以有不錯的準頭。         

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