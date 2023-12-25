聖誕節今晨7.7度！冷氣團影響到「這天」 吳德榮曝跨年元旦天氣
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（25）日台北觀測站最低氣溫13.8度，這波冷空氣雖僅符合「大陸冷氣團」定義，但今晨中南部空曠地區因強「輻射冷卻」，仍出現較低的氣溫，本島平地最低氣溫為南投（中寮鄉）7.7度，明日白天開始各地逐漸回溫。而跨年天氣台灣受到偏乾的冷空氣影響，西半部天氣晴朗，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率，但仍需觀察。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，今（25）日的觀測資料顯示，北部、東半部有消散中的雲層；陸上無降水回波，東半部零星飄雨。今日台北觀測站最低氣溫13.8度，這波冷空氣雖僅符合「大陸冷氣團」定義，但今晨中南部空曠地區因強「輻射冷卻」，仍出現較低的氣溫。截至5時23分本島縣市平地最低氣溫為南投（中寮鄉）7.7度；各地區平地最低氣溫約在8至12度。
吳德榮指出，今日至明晨受到大陸冷氣團影響，各地天氣晴朗，北部偏涼、南部舒適，但入夜仍偏冷，須注意保暖。今日各地區氣溫為北部11至18度；中部8至23度；南部9至25度；東部12至25度。
吳德榮表示，明日白天開始至27日各地天氣晴朗，氣溫逐日回升，但仍日夜溫差大。27日開始至28日南方水氣逐漸移入，為各地帶來局部短暫降雨的機率，山區降雨情形較平地明顯。29日水氣東移後，各地降雨情形好轉，但北部、東半部仍有局部短暫雨。
那麼元旦跨年天氣會如何？吳德榮透露，30日晚間開始至元旦偏乾的冷空氣影響台灣，西半部天氣晴朗，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率。各國模式模擬尚不一致、且都還在調整，應持續觀察。