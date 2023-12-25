MLB／大谷翔平榮登全壘打王的秘密 靠AI練打擊：進化就在一瞬間
大谷翔平在2023年賽季以44轟榮登美聯全壘打王，成為日本史上第一人，大谷的打擊能力年年進步，主要的關鍵是利用「搭載AI的打擊機器」做訓練，這台機器能完整分析大聯盟850多名投手的投球動作和球路，大谷表示：「當抓到技術竅門時，變化就在一瞬間。」
記者路皓惟/綜合報導
大谷在今年開始使用搭載AI功能的最新打擊，並將其應用於自己的打擊訓練中。該機器能夠顯示在大聯盟850多名投手的球路，並且能夠與投手的投球動作一起呈現；更厲害的是，它還能分析投手如何將手指放在球的縫線上，能觀察球路的微妙變化。
這項搭載AI功能的打擊訓練機器，幫助大谷打擊持續進化，但他的使用方式與其他人不同，是用「眼睛觀察」每一位投手的球路，而不是進入打擊區揮擊，「從後面或側面觀看球路更直觀，感覺就像在觀察投手投球練習一樣。」大谷表示。
此外，透過最新的AI技術也能徹底分析揮棒軌跡，大谷提到自己的打擊能力出現顯著改變，尤其在今年5月30日對陣白襪的比賽中，他將高角度的球扛出右外野全壘打牆，證明自己的打擊再進化，因為在此之前，大谷面對高球鮮少開轟。
透過AI數據分析微調打擊動作，因而開啟全壘打王的契機，大谷表示：「那一天是最大的轉變，給我留下了最深刻的印象，我認為當掌握到技術竅門時，變化往往就在瞬間發生。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁