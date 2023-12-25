大谷翔平透露生活「三要素」 休賽季不孤單！愛犬為生活增添樂趣
休賽期大聯盟（MLB）洛杉磯道奇以10年7億美元（約220億台幣），帶回自由市場史上最大咖球員大谷翔平，近日日媒《NHK》電視台就專訪大谷翔平，並談到在簽下大約後生活是否有任何改變，對此大谷翔平透露自己在生活上依舊維持「吃飯、睡覺、棒球（Eat，Sleep，Baseball）」，更透露今年有愛犬「Decoy」加入生活，讓休賽季時在生活上增添不少樂趣。
記者張志宇/綜合報導
在專訪時，大谷翔平被問及在簽下大約後「想要成為怎樣的人」，大谷先是透露，「吃飯、睡覺、棒球（Eat，Sleep，Baseball），作為一個普通人，能在生活上吃著好吃的食物，打棒球、睡很多覺，我認為這就是最好的。」
大谷翔平在今年勇奪美聯MVP，當時在公布獎項直播時，大谷與愛犬「Decoy」擊掌引起球迷關注，對此大谷翔平也在節目中表示，「自己在今年休賽季與往年不同，因為多了愛犬陪伴，今年並沒有感受到一個人生活的感覺，為生活上增添不少樂趣，『就像是一起起床、一起吃飯、睡覺這樣』。」
根據專家透露，大谷翔平所養的愛犬品種為科克爾犬，是一種來自荷蘭的犬種，其中在日本去年新登記的犬種紀錄中，日本國內僅有155隻，屬於稀有犬種。
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