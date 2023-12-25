馬英九執政8年「沒發生大停電」 經濟部酸：過去機組開發過少
前總統馬英九23日晚間出席國民黨在總統府前凱道舉辦的首場大型造勢晚會「台灣平安、人民侯康」，會中提到其執政8年「台灣沒發生過大停電」，然而，民進黨執政6年間，就發生了5次，他將原因歸咎於「錯誤的能源政策、排除核能發電」，並稱支持國民黨，以及黨內總統餐參選人、區域立委候選人，才能撥亂反正。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部綜合規劃司就「馬英九稱其任內未有大停電」的言論發表回應，指出停電主因是電網韌性不足，及人為操作錯誤等因素，針對這點已多次向國人說明。電網投資、新的電力開發都需要持續投資，近期最低的電力備轉容量率1.64%發生在2016年5月，「凸顯過去機組開發過少的問題。」電力機組開發需要約4至6年，要是過去沒做，後續即必須追趕，才能解決缺電問題。
針對電源開發，經濟部拿出數據，直指馬英九任內核定270萬瓩，蔡英文目前已核定1700萬瓩，「電源開發的努力都有數據可查。」
除此之外，經濟部表示，台灣的電網韌性確實需要持續強化，經濟部表示，如今在電力設備更新、加裝防護設施下，已逐年降低事故停電次數外，更持續投入電網投資。
2009至2016年的輸配電設備電網投資為4565億元，2017至2024年則為5554億元，台電指出，盼透過強韌電網的投資，降低相關事故發生的次數與機率。
經濟部強調，電網投資與電源開發都是「現在不努力，以後沒成績的工程」，過去做得不夠，後續就要追趕，相關的批評是否公允，也應給社會公評。